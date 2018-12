Bezárt az utolsó szénbánya Németországban

Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök a bottropi Prosper-Haniel bányában átvehette az utolsó darab kibányászott kőszenet.



"Ez gyásznap Önöknek" - mondta a német államfő Jürgen Jakubeit aknász jelenlétében, aki átnyújtotta a mintegy hétkilogrammos kőszén rögöt.



Ez nemcsak egy darab kőszén, ez egy darab történelem, amit kezemben tartok - jelentette ki Steinmeier.



Peter Schrimpf, a RAG bányászati vállalat vezetője pedig kijelentette: "Sötét nap ez a mai". A németországi kőszénkitermelés "végérvényesen és visszavonhatatlanul" leáll. Ez minden vájárnak nehezére esik, és aligha lehet szavakba önteni, amit bányászaink ma éreznek - mondta Schrimpf.



Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor a bányászat európai jelentőségét emelte ki. Mint mondta, szén és acél nélkül nem indult volna útjára az európai integráció. "A szén és jólét elválaszthatatlanok" - hangsúlyozta Juncker a bottropi ünnepélyes rendezvény előtt, amelyre a politikai, gazdasági és kulturális élet közel ötszáz szereplőjét várták.



A kőszénkitermelés leállításáról 2007-ben állapodtak meg a német szövetségi kormány, valamint a leginkább érintett Észak-Rajna-Vesztfália és Saar-vidék tartományok, illetve az IG BCE bányászati vállalat. Akkor közel 33 ezer vájár és más alkalmazott dolgozott az iparágban. Mára a RAG konszernnek már csak 3 ezer alkalmazottja maradt. Nagyvonalú előnyugdíjazásokkal elejét tudták venni a tömeges elbocsátásoknak.



Az idén Németországban mintegy 2,6 millió tonna szenet termeltek ki. Az 1950-es évek szénbányászatának aranykorában több mint 150 millió tonna volt az éves átlag.



Az utolsó bánya bezárásával nem ért azonban véget a kőszén felhasználása Németországban. Az áramtermelésben és az acélművekben továbbra is rá vannak utalva a kőszénre, amit a jövőben teljesen importból fognak fedezni.

Last miners at Bottrop's #ProsperHaniel colliery have resurfaced with one last piece of coal to present to the German president.



RAG chairman: "For some people this is a stone. For you it should be a symbol of an important part of our history. For us miners, it was our world." pic.twitter.com/oAmoUCylO8