Túlóra

Heti 68 órát dolgoztathatja munkavállalóit a körösladányi Henkel

hirdetés

A Henkel Magyarország Kft. körösladányi gyárában akár heti 68 munkaórára is kötelezhetik a dolgozókat - derült ki a Portfolio birtokába került dokumentumokból. Egy megállapodás alapján - amit a szakszervezet is aláírt - három hónapos munkaidőkeret bevezetéséről állapodtak meg, ami jövő januárban kezdődik. Az időtartam legfeljebb 12 hónap.



"Félelmetes, hogy ehhez még a rabszolgatörvény sem kellett" - kommentálta a lap kérdésére a 68 órás munkahét lehetőségét Dávid Ferenc, aki arról beszélt, hogy a Munka Törvénykönyvének jelenlegi kerete is mennyire kiszolgáltatott helyzetbe hozza a munkavállalókat. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) volt főtitkára egyértelműen úgy ítélte meg, hogy ekkora munkaterhelés mellett egyáltalán nem marad szabadideje és magánélete a dolgozóknak.



"A Henkel Magyarország Kft. hatályban lévő kollektív szerződésének megfelelően a körösladányi gyárvezetés, a Henkel Magyarország Operations Kft. Körösladányi Gyárának Henkel Munkás Érdekvédelmi Egyesülete (szakszervezet) munkaidőkeretben állapodtak meg, mely a munka törvénykönyvének megfelelően lehetővé teszi az egyenlőtlen munkabeosztást és a hat nap munkavégzést" - közölte a lap kérdésére a Henkel Magyarország.



"A munka törvénykönyve ide vágó rendelkezései szerint hat nap munkavégzést követően egy pihenőnapot kell kiadni, valamint egy pihenőnapnak a hónapban vasárnapra kell esnie. Ezzel szemben a Henkel Magyarország Operations Kft. vezetése a munkavállalók érdekében több védelmi pontot épített be a szabályozásába, ezáltal a törvény adta lehetőségeket nem használjuk ki" - magyarázza a vállalat.

Ilyenek többek között:

- a 12 órás munkanapok maximum 5-re való korlátozása,

- a minden hónapban szombatot és vasárnapot magába foglaló, két egybefüggő pihenőnap biztosítása,

- a rövidváltások, valamint a munkaszüneti napok előtti éjszakai műszakok kizárása,

- illetve a munkaidőkeret három hónapra való korlátozása a törvény szerinti, maximum 1 éves munkaidőkerethez képest.



"Amennyiben bárki elérné a maximális túlórakeretet, azon felül rendkívüli munkavégzést elrendelni nem lehet" - tette hozzá a Henkel.