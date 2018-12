Fogyasztóvédelem

Nem tetszik, nem jó a méret - Mit tehetünk, ha gond van a karácsonyi ajándékkal?

Karácsony után gyakran előfordul, hogy a kapott ajándék nem tetszik, nem jó a mérete, viszont a termék minőségileg hibátlan. 2018.12.19 10:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ajándékvásárlás előtt célszerű érdeklődni a kereskedőnél a hibátlan termék cserelehetőségéről, és ezt a blokkra felíratni - hívja fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerdán az MTI-hez küldött közleményben.



Karácsony után gyakran előfordul, hogy a kapott ajándék nem tetszik, nem jó a mérete, viszont a termék minőségileg hibátlan. A jogszabályi előírások alapján az üzletnek ilyen esetben nem kötelező visszavennie a termékeket. Ugyanakkor jellemző, hogy a kereskedők a vevői elégedettség, a cég jó hírnevének megőrzése érdekében önkéntesen levásárlási vagy cserelehetőséget biztosítanak - írják.



Az ITM ismertette, ha az ajándék hibás, sérült, vagy nem működik, szavatossági, jótállási igényeket lehet érvényesíteni, amelyek értelmében az üzletnek kötelessége a terméket javíttatni. Ha nem javítható, akkor egy ugyanolyan termékre kell kicserélni, végső esetben pedig a vételárat visszafizetni. Ha ilyen probléma merül fel, és azt a kereskedővel nem sikerül rendezni, a vásárlóknak a fogyasztóvédelmi hatósághoz és a békéltető testületekhez érdemes fordulniuk.



A közleményben kiemelték, webáruházban történt vásárláskor a kereskedők jogszabályi előírások alapján a jótállási, szavatossági igények intézése mellett kötelesek meghatározott időszakon belül a minőségileg hibátlan termékeket is visszavenni. A vásárló a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti a terméket a kereskedőnek. Egyre több webáruház vállal önkéntesen hosszabb, akár 30 napos elállási időt is, fontos tudni azonban, hogy az elállási idő elsősorban a termék kipróbálását szolgálja - hívja fel a figyelmet az ITM.



A vásárlásról kapott nyugtát, blokkot minden esetben meg kell őrizni a későbbi igényérvényesítés érdekében. Adventi vásárban beszerzett ajándékok esetében a kereskedő adatait is hasznos lehet feljegyezni, hogy jótállási, szavatossági igények érvényesítése céljából, vagy egyéb probléma esetén fel tudjuk venni vele a kapcsolatot.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium IT-laboratóriuma és a fogyasztóvédelmi hatóság kiemelten ellenőrzi az ajándékbeszerzés helyszínéül szolgáló üzleteket, webáruházakat és vásárokat.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közleményben elmondta, országosan több mint 1200 próbavásárlás történt, még egyszer ennyi üzletet ellenőriztek a családok védelme, a tisztességes vállalkozói magatartás támogatása érdekében. A hatósági fogyasztóvédelmi ellenőrzések december végéig tartanak, azonban a karácsonyi ajándékozást követően a vásárlóknak is fontos tisztában lenniük jogaikkal, a kereskedők kötelezettségeivel.