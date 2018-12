Üzlet

Sárga csekkel fizet? Komoly változás készül!

A tervek szerint jövő július 1-től lehetőség lesz arra is, hogy telefonszám, email cím vagy adószám megadásával utaljanak bankszámlaszámra, az új rendszer ugyanis összeköti ezeket az adatokat, és azonosítja ezek tulajdonosát - írta a napi.hu.



A jövőben így a sárga csekk is feleslegessé válhat - mondta Bartha Lajos az MTI beszámolója szerint.



A korábbi bejelentés szerint az az azonnali fizetési rendszerben másodlagos bankszámla azonosítóval is indíthatók utalások, mint például mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek. A fizetési kérelemnél a nem pénzforgalmi (például közüzemi) szolgáltatók akár a számlavezető bankjukat kikerülve, közvetlenül is csatlakozhatnak a központi infrastruktúrához.



A Napi.hu nemrégiben számolt be róla, hogy hamarosan már tesztelik a rendszert - ahogy az MNB fogalmazta "2019 januárjában megindulnak az országos rendszertagi tesztek" annak érdekében, hogy 2019. július 1-jére valamennyi szereplő készen álljon az éles indulásra.



A jegybank nem szab meg konkrét díjakat, a piaci szereplők, vagyis a bankok döntésétől függ az azonnali utalás majdani tarifája - ezzel együtt az MNB nem örülne az esetleges magas díjaknak. Határozott elvárása ugyanis, hogy az azonnali fizetési szolgáltatások gyors és széleskörű elterjedése érdekében a piaci szereplők ezt a célt támogató árazási struktúrát alakítsanak ki. Az azonnali utalásnál az indulásakor 10 millió forint lesz az értékhatár, ez azonban idővel - a rajt utáni tapasztalatok alapján - várhatóan emelkedik.



Egy felmérés szerint mintegy 6,5 millió ember kap még valamilyen gyakorisággal sárga csekkes értesítést. Ráadásul a bankkártyával rendelkező magyarok több mint egyharmada, 2 millió ember (36 százalék) úgy nyilatkozott, hogy ennek ellenére minden esetben készpénzzel fizet. Ebben a csoportban az 50 év felettiek és az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők vannak felülreprezentálva.