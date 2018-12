Pénzügy

Február 1-től jönnek az új 500 forintos bankjegyek

Forrás: MNB

Február 1-től kerülnek forgalomba az új 500 forintosok, a bankjegyek régi változatával 2019. október 31-ig lehet fizetni - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfőn az MTI-vel.



Megjegyezték azt is, az 500 forintos bankjegycserével a forintbankjegyek 2014-ben megkezdett megújítása a lezárásához közeledik.



A régi 10 ezer forintos bankjegyek bevonásáról még nem hozott döntést az MNB, ezért e címletnek mind a régi, mind az új változata továbbra is korlátozás nélkül használható a készpénzforgalomban. A régi 10 ezer forintosokkal lehet találkozni az ATM-ből való készpénzfelvétel során, azzal lehet fizetni a vásárlásoknál, és a kereskedők sem utasíthatják vissza elfogadásukat. A címlet bevonásáról a jegybank később dönt - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a forgalomból korábban már bevont bankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel a bevonási határnapot követően még három évig minden bank- és postafiókban, húsz évig pedig az MNB lakossági pénztárában díjmentesen beválthatók - azonos címletű - új fizetőeszközre.



A forint bankjegyekkel kapcsolatos változásokról, illetve a bevont fizetőeszközök átváltásával kapcsolatos tudnivalókról az MNB honlapjának Bankjegy és érme oldalán további naprakész, részletes információk érhetők el - írta az MNB.