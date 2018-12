Gazdaság

GKI: óvatosan optimisták a magyar agrárvállalkozók

A magyar agrárvállalkozások óvatos bizakodással várják az új évet, az általános hazai élelmiszerkereslet és a gazdasági szabályozás kedvező alakulására számítanak, ám a gazdálkodási környezetet és a világpiaci helyzetet borúlátóan ítélik meg - közölte az MTI-vel a GKI Gazdaságkutató Zrt. által, az OTP Agrár megbízásából készített felmérés eredményét szombaton.



Az agrárvállalkozások az ősszel készített felmérésben a hitelhez jutásban is némi könnyebbségre számítottak jövő évtől - olvasható a közleményben.



A GKI szerint a piaci várakozások ellentmondásosan alakultak: miközben a válaszadók belföldön és a külpiacokon is a saját termékeik iránti kereslet csökkenésére számítottak, aközben minden termékcsoportnál az eladási árak emelkedését várták, különösen a szántóföldi növények esetében.



A válaszadók szerint az elmúlt időszakban a szántóföldi növénytermesztés termésátlagai némileg nőttek, de a kertészetben és az egyéb növénytermesztésben a kedvezőtlen időjárás miatt nem.



A válaszadók nem tervezték az állatlétszám emelését, sőt a baromfi és a szarvasmarha állomány fogyását jelezték előre.



Az agrárvállalkozások csekély létszámemelést terveztek a következő félévre, igaz, az üres álláshelyek száma is alacsony.



A válaszadók 61 százaléka nem tervezett beruházást a következő félévben, akik mégis, azok közül legtöbben a növénytermesztés gépeit és épületeit akarják fejleszteni. A beruházások finanszírozása során elsősorban saját forrásra kívánnak támaszkodni, másodsorban pedig támogatásokban reménykednek. A bankhitelek iránt mérsékelt az érdeklődés.



Három évre előretekintve a válaszadók a belföldi és a külföldi kereslet növekedésére számítanak, s kedvezően ítélik meg az élelmiszeripar kilátásait is. Emellett az általuk használt földterület kismértékű csökkenését is valószínűsítik.



A válaszadók meglepően mérsékelt borúlátással ítélték meg az EU Közös agrárpolitikájában várható reformok hatásait - közölte a GKI.