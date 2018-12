Gazdaság

Januártól több mint 300 ezer forint a kezdőfizetés az Aldinál

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. 10,88 százalékos emeléssel havi 301 900 forintra emeli januártól a kezdő pénztáros és logisztikai alkalmazottak fizetését heti 40 órás munkaidőben. 2018.12.14 14:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A német tulajdonú áruházlánc pénteki közleménye szerint a 10 éve náluk dolgozók 40 órás munkahétnél havonta 383 300 forintot keresnek. A kiemelt üzletekben ugyanez a fizetés a nagyobb forgalom miatt 426 400 forint, a kezdőké 332 100 forint. A teljes munkaidőben dolgozók mindegyike havi 5000 forint értékű Erzsébet-utalványra is jogosult.



A bolti eladók nagy része 30 órás munkahétben dolgozik, ami az Aldi szerint azzal magyarázható, hogy a jövedelmük így is versenyképes. A részmunkaidőt az áruházlánc is támogatja, mivel a munkavállalóknak így több szabadidejük marad - olvasható a közleményben.



Az Aldi országszerte körülbelül 3500 munkavállalót foglalkoztat, ebből 400 álláslehetőséget az elmúlt egy évben hoztak létre. Jelenleg több mint 120 álláshelyet kínálnak, többségében részmunkaidős értékesítési munkatársakat keresnek.