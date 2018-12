Pénzügy

Mindenkit érintő újítás jön a magyar bankredszerben

Banki átutalások esetében jelenleg hétköznap reggel fél nyolc és este fél hat között összesen 10 elszámolási ciklusban történik a bankok közötti átutalások jóváírása. Ez azonban jövőre megváltozik és a magyar bankrendszer bevezeti azonnali fizetési rendszert - írja az Index.



Ennek lényege:

- Jövő év júliustól elindul az azonnali utalási rendszer, amelyben 10 millió forint alatti belföldi forint átutalások 5 másodperc alatt megérkeznek.

- A szolgáltatás 7/24-es rendszerű, tehát az év bármely napján, és az éjszaka indított átutalások is 5 másodperc alatt teljesülnek.

- Nem csak bankszámlaszámra lehet majd utalni. Ha szeretnénk, hozzárendelhetjük a telefonszámunkat, email címünket, valamit adószámunkat másodlagos azonosítóként a bankszámlaszámunkhoz.

- Új funkcióként megjelenik a fizetési kérelem fogalma, amellyel egyszerűbbé válik többek között a megosztott fizetés.



Az azonnali fizetési rendszer viszont egy teljesen új informatikai rendszeren megvalósított gyors pénzforgalmi megoldás lesz, ahol a tranzakciókat öt másodperc alatt teljesítik. A rendszer az év összes napján, a nap minden órájában rendelkezésre áll. Az azonnali fizetés a forint számláról forintban utalt, 10 millió forint alatti összegekre vonatkozik, ez minden banknál így lesz. Ezen felül azonban egyes bankok egymással megállapodást kötve a 10 milliós értékhatár fölé is mehetnek.



Az öt másodperc akkor indul, amikor hitelesítettük az utalást, tehát nem számít bele, amíg megadjuk az utalás adatait vagy megvárjuk az SMS-ben küldött egyszer használatos jelszó megérkeztét.



Bevezetik a fizetési kérelem funkciót is, ami újdonság lesz a hazai banki környezetben, erre eddig még csak erőtlen egyedi megoldások születtek. Az azonnali fizetéssel megérkező új fizetési kérelem funkcióval lehetővé válik az, hogy egy tranzakció megadásával pénzt kérjünk attól, akinek ismerjük valamely banknál megadott másodlagos azaonosítóját.

Ehhez internetbankunk vagy bankunk mobilalkalmazása fog felületet nyújtani, ahol megadhatjuk a kért összeget és annak a személynek a bankszámlaszámát, vagy másodlagos azonosítóját, akitől a pénzt kérjük. A bank értesíti a címzettet a fizetési kérésről, aki azt elutasíthatja vagy azonnali átutalás formájában teljesítheti, minderre hatvan napja van.



Mindez megnyitja a lehetőséget arra is, hogy vásárláskor az eladó kezdeményezze a fizetést, például a fodrász a telefonos előjegyzéskor leolvasott telefonszámra fizetési kérést indítson, ha kész a frizura. Amelyet aztán a bankunk mobilalkalmazásában a telefonunkon egy gombnyomással jóváhagyhatunk, a pénz pedig 5 másodperc alatt célba ér.



Érdekes kérdést vet fel, hogy az új rendszer mennyire szorítja majd háttérbe a jelenlegi kártyaszolgáltatókat, az ő szolgáltatásuk ugyanis így akár megkerülhetővé is válhat.