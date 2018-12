Kártérítés

Autónként kétmillió forintot akarnak a dízelbotrány magyar károsultjai

A jövő év második felében kezdődhet meg a károsult magyar autótulajdonosok és a Volkswagen konszern közötti kárpótlási per. 2018.12.04 13:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nemzetközi példák alapján, átlagosan kétmillió forint lehetne az alapja annak a kártérítésnek, amely a Volkswagen dízelbotrányában érintett hazai autótulajdonosoknak járna – ezzel számol a károsultak érdek-képviseletére alakuló pertársaság. Surányi Péter, a több ügyvéd által létrehozott szervezet kommunikációját segítő, Az Autó című lap szakújságírója a Világgazdaságnak elmondta, hogy eddig több mint 300-an vették fel a kapcsolatot a pertársasággal, az adatok feldolgozása zajlik. A károsultak jelentkezését továbbra is várják, a per a jövő év második felében indulhat meg.



Kiemelte, hogy a kezdeményezés elsődleges célja a német konszern által okozott környezetszennyezés kezelése, ennek kapcsán jelezte, hogy a magyar államnak is csatlakoznia kellene a pertársasághoz.



"Magyarországra mintegy ötvenezer olyan autót hoztak be, amely a környezetvédelmi besorolása szerint tetemes adókedvezményben részesült, miközben a valóságban az engedélyezetthez képest negyvenszeres károsanyag-kibocsátást produkált" – mutatott rá. Azt egyelőre titokban tartják, hogy a pertársaság alperesként kit jelöl meg.



Surányi Péter a Volkswagen által felkínált szoftverfrissítéses javítási megoldást kábításnak és altatásnak tartja. Szerinte erről a német környezetvédelmi minisztérium és a legmagasabb közlekedési szerv is kimondta, hogy semmiféle javulást nem eredményez.



"Angliában 42 ezer szoftverfrissítés történt, az ügyfelek fele tapasztalt utólag üzemkárosodást az autójánál. Óva intek mindenkit, hogy ezt az utat válassza"– jegyezte meg.



A Volkswagen csoport magyarországi importőre, a Porsche Hungaria Kft. (PoHu) a lap megkeresésére leszögezte, hogy az EA 189 kódú dízelmotorok javítására vonatkozó konkrét műszaki intézkedéseket a német Szövetségi Közlekedési Hatóság teljes mértékben jóváhagyta, azt a magyar közlekedési hatóság is támogatja.



A PoHu szerint a javítás eredményeképpen a károsanyag-kibocsátás olyan szintre csökken, amely teljes mértékben megfelel az előírt korlátoknak. A beavatkozás nem vezet a motorteljesítmény, az üzemanyag-felhasználás, a CO2-kibocsátás vagy a forgatónyomaték romlásához.



"A zajkibocsátás változatlan marad, nem módosul a környezetvédelmi besorolás sem" – húzták alá.

Az érintett autótulajdonosokat a visszahívás részleteiről a PoHu már tájékoztatta. A magyar ügyfelek száma 35-40 ezerre tehető, szemben a pertársaság által becsült 50 ezres darabszámmal, amely a cég szerint túlzó. Azt is elmondták, hogy a visszahívási akció teljesülése idehaza meghaladja a 75 százalékos készültséget. A még hezitálóknak is javasolják a szoftverfrissítés mielőbbi elvégeztetését, ugyanis nem zárható ki, hogy ennek hiányában a hatóságok a későbbiekben korlátozhatják a gépjármű használatát.