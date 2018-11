Gazdaság

Lezárult a külföldi egységek csatlakozása a Tungsram-csoporthoz

2018.11.18

A társaság közleményében felidézik, hogy a General Electric (GE) Lighting februárban jelentette be, hogy eladja európai, közel-keleti, afrikai és törökországi üzletágait, valamint a globális autólámpa-ágazatot a GE korábbi felső vezetője, Jörg Bauer irányította Tunsgram-csoportnak.



A eladás első lépéseként április 3-án a Tungsram-coport tulajdonába került a Tungsram Operations Kft., amelybe beletartoztak a GE Lighting magyarországi egységei vagyonnal és szerződésekkel együtt.



A magyarországi egységek átvétele után a nemzetközi egységek csatlakoztak több ütemben úgy, hogy a legtöbb országban új leányvállalat jött létre.



A közleményben hangsúlyozzák, a Tungsram most már Észak-Amerikán kívül a világon mindenhol értékesíthet épület- és közvilágítási termékeket, és a világon mindenhol eladhat autólámpákat.



Az amerikai piacon november elején mutatkozott be a vállalat gépjárművilágítási üzletága az Aapex szakvásáron Las Vegasban - közölte a társaság.



Jörg Bauer, a Tungsram-csopor elnök-vezérigazgatója a közleményben úgy fogalmazott, hogy igazi magyarországi központú multinacionális cégként felépült a Tungsram-csoport, több mint 100 nemzetközi piacon vethetik be értékesítési hálózatukat, és válhatnak fontos globális céggé a világítástechnikában, illetve más területeken.



A cégcsoport elnök-vezérigazgatója áprilisban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a Tunsgram márkanév erősítésével, új termékek fejlesztésével stabilan működő, globális vállalatot építenek magyarországi bázisról kiindulva a világítástechnika területén.



A tervek szerint az idén 90 milliárd forint árbevételt ér el a Tunsram-csoport, ami megegyezik az átvett egységek előző évi árbevételével, koncentrálnak a szervezetépítésre, elsősorban a marketing és az értékesítés területére, valamint az innovációra.