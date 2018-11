Díj

Az MNB 13,9 millió forintra bírságolta a Morgan Zrt.-t

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 13,9 millió forintra bírságolta a Morgan Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-t adósságfék-, thm-számítási és más szabályok megsértése miatt.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szombati közleménye szerint a társaság működését 2015-től ellenőrizték. A vizsgálat megállapította, hogy a Morgan belső szabályzatai nem álltak összhangban a fogyasztók túlzott eladósodottságát védő adósságfék-szabályokkal. Előfordult, hogy megfelelő igazolás nélkül vették figyelembe a hitelkérők jövedelmét, nem számították be a havi adósságszolgálatba a többi hitelterhet, így nem hitelezhető ügyfeleknek is nyújtottak kölcsönt. Emellett több személyikölcsön-szerződésnél a teljes hiteldíjmutató (thm) helytelen meghatározása miatt a lehetségesnél magasabb hiteldíjat számítottak fel.



Az MNB megállapította továbbá, hogy egyes fogyasztói kölcsönszerződések esetében a lehetségesnél magasabb mértékű késedelmi kamatot és előtörlesztési díjat számítottak fel, de Morgan fedezetértékelési, az ügyfél- és ügyletminősítési szabályzatai sem feleltek meg az előírásoknak.



Hiányosságokat találtak a vállalkozás ügyvezetőjének megválasztásában, a könyvvizsgáló megbízásában, valamint az adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségét érintően is.



A jegybank a bírság mellett jogosulatlanul felszámított késedelmi kamatok és hiteldíjak visszatérítésére is kötelezték a társaságot. A Morgan már a vizsgálat során visszatérítette az előtörlesztéssel összefüggésben jogosulatlanul felszámított díjtöbbletet - közölték.