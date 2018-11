Durva

Csirketollakat találtak a Szlovákiából importált csomagolt virsliben

Valószínűleg csirkétől származó fehér tollakat találtak egy Szlovákiából importált, vákuumcsomagolt virsliben - írja a Magyar Idők. Egy magánszemély facebookos posztja szerint akármelyik virslit vágná fel a csomagból, mindegyik tele van tollakkal.



Az illető a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalhoz fordult, bejelentéséhez fotókat is csatolt. Közben már más is értesítette az ügyről a hivatalt.



A Nébih közölte, hogy több forrásból is kaptak ilyen tartalmú bejelentést, így az uniós tagállamok által működtetett AAC (Administrative Assistance and Cooperation System, Igazgatási Segítségnyújtási és Együttműködési Rendszer) segítségével értesítést küldtek a szlovák hatóságnak annak érdekében, hogy az előállítónál tegyék meg a szükséges intézkedéseket.