Gazdaság

Adatbázissal segíti a tűzifát vásárlókat a Nébih

Sok panasz érkezik a hatósághoz az interneten vásárlóktól, hogy nem azt a fafajú tűzifát vagy nem azt a mennyiséget kapták meg, amit kifizettek, esetleg egyáltalán nem is kapták meg a szállítmányt. 2018.10.29 12:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Adatbázisban gyűjti a jogszerűtlen tűzifahirdetések adatait a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), hogy ezzel is segítse a vásárlókat - hívta fel a figyelmet Nagy Dániel, a hivatal erdészeti igazgatóságának igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatornán hétfőn.



Elmondta: sok panasz érkezik a hatósághoz az interneten vásárlóktól, hogy nem azt a fafajú tűzifát vagy nem azt a mennyiséget kapták meg, amit kifizettek, esetleg egyáltalán nem is kapták meg a szállítmányt.



A Nébih korábbi próbavásárlásai során eltávolíttatták a megtévesztő, jogszerűtlen hirdetéseket, de azt tapasztalták, hogy újra megjelentek hirdetések ugyanazokkal a telefonszámokkal, ezért is állították össze az adatbázist - közölte.



Nagy Dániel kiemelte: tűzifa vásárlásakor a vevőknek kapniuk kell számlát vagy nyugtát, szállítójegyet, amelyen szerepel a megvásárolt fafaj és mennyiség, valamint kötelező tartalmú tájékoztatót.



Az igazgatóhelyettes hozzátette: van pozitív lista is a legális forgalmazókról.