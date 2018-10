Ellátás

Bezáratott négy gyógyszertárat az OGYÉI

Négy gyógyszertárat bezáratott az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) - számolt be több sajtóorgánum csütörtökön.



Az OGYÉI a honlapján azt írta: tisztigyógyszerészeik a csengeri Patika Csenger, a porcsalmai Patika Porcsalma, a rozsályi Erdőhát Gyógyszertár, és a debreceni Sas Patika tevékenységét ellenőrizve azt tapasztalták, hogy a gyógyszerészek nagy mennyiségben vény nélkül adtak ki betegek számára fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszereket, antibiotikumokat, szteroid gyulladáscsökkentő injekciókat, illetve altatókat.



Az észak-alföldi régióban működő gyógyszertárak összesen 20 ezer doboz receptköteles gyógyszert adtak ki vény nélkül, a hatóság ezért mintegy 21 millió forint bírságot szabott ki rájuk - írták.



Kitértek arra is, hogy a porcsalmai és a rozsályi lakosoknak nehézséget okozhat a gyógyszertárak működési engedélyének visszavonása. A Porcsalmához legközelebbi gyógyszertár a falutól 3,5 kilométerre, Tyukodon található, Rozsály lakosai pedig a 15 kilométerre lévő Jánkmajtison érik el a legközelebbi patikát.



Az OGYÉI az engedélyek visszavonásával egy időben tájékoztatta a gyógyszertárak nélkül maradt Porcsalma és Rozsály polgármestereit a határozat tartalmáról, egyúttal jelezte: partnerek abban, hogy mielőbb megoldást találjanak, hogy a település lakosai a korábban megszokott közelségben tudjanak gyógyszerhez jutni. Csenger és Debrecen nem marad gyógyszertár nélkül, ott nem kell nehézséggel számolni - fűzték hozzá.



"A gyógyszerek kiadására vonatkozó jogszabályok megsértése a betegekre nézve súlyos következményekkel járhat" - emelték ki, hozzátéve: nem véletlen, hogy bizonyos gyógyszerek csak recept ellenében válthatók ki, hiszen a beteg által szedett egyéb gyógyszerek kölcsönhatásba is léphetnek egymással, illetve a társbetegségek is befolyásolhatják állapotát, emiatt csakis orvosi felügyelettel, orvosi javaslatra az előnyök-kockázatok szigorú mérlegelésével, illetőleg a laborértékek gyakori ellenőrzése mellett adhatók ki biztonsággal a vényköteles készítmények.



Az OGYÉI - folyamatosan vizsgálva a hazai gyógyszertárak működését - az elmúlt három évben hét gyógyszertár engedélyét vonta vissza - írták.