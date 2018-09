Tudatos Vásárlók

Hűtőket, fagyasztókat teszteltek - itt az eredmény

2018.09.18 16:30

A Tudatos Vásárlók Egyesülete friss hűtőszekrény és fagyasztó tesztje szerint egy jó minőségű, közepes méretű kombinált hűtőszekrény már elérhető 150-200 ezer forintért. Ha még arra is odafigyelünk, hogy A+++ energiaosztályba tartozót válasszunk, hosszú távon akár 20-25%-kal kisebb lesz az áramfogyasztásunk egy ugyanolyan A++ készülékhez képest.



57 kombinált hűtőt és 10 fagyasztót tesztelt laboratóriumban a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. Így a korábban tesztelt termékekkel együtt már összesen 167 termék adatlapja (20 márkától) segíti a fogyasztókat a hűtőszekrény vásárlásban.



Laboratóriumban vizsgálták, hogy a termékek milyen gyorsan hűtik ill. fagyasztják az ételt; mennyire tartják stabilan a belső hőmérsékletet, ha a konyha túlmelegszik; áramszünet esetén mennyi ideig marad fagyott az étel; mennyire hangosak és mekkora a készülékek energiafogyasztása.



A leggyakoribb, 150-250 literes méretkategóriában 15 kombinált hűtő végzett jó eredménnyel, mivel legalább 75%-ot kaptak az összes szempont alapján. A legjobbak között van Bosch, Gorenje, LG, Liebherr, Miele és Whirpool készülék is. Nehezíti a vásárlók döntését, hogy több márkáknak vannak gyengébben szereplő termékei is, vagyis nehéz csak márka alapján dönteni. Érdekes eredmény, hogy a 150-200 ezer forintos készülékek is hozzák azt a minőséget, amit a félmilliós társaik.



A listavezető készülékek előnye, hogy viszonylag gyorsan hűtenek, fagyasztanak és stabilan tartják a belső hőmérsékletet, akkor is, ha túlmelegszik a konyha. Szintén mellettük szól, hogy mindegyik A++ vagy A+++ kategóriába tartozik, így kevesebb áramot fogyasztanak. A döntési szempontoknál érdemes előtérbe helyezni az energiaosztályt, ugyanis egy-egy energiaosztály között (pl. A+++ és A++) ugyanolyan paraméterű készülékek esetén átlagosan akár 20-25% fogyasztási különbség is lehet.



A fagyasztóknál fontos szempont, hogy a hosszabb időre lefagyasztott étel áramszünet esetén ne olvadjon ki. Jó hír, hogy a tesztben vizsgált kombinált hűtők fagyasztó része a leggyengébb termékeknél is legalább 10 órán keresztül tartja az optimális belső hőmérsékletet áramszünet esetén, a legjobbak pedig akár 16-20 órán keresztül is.

A fenti méretkategóriában a kombinált hűtők között a lista végén egyértelműen az olcsóbb, 80-100 ezer forintos készülékek végeztek, ezek viszonylag lassabban hűtik, fagyasztják le az ételt, és nagy energiafalók.



A tesztben szereplő, (hűtővel nem kombinált) fagyasztószekrények és fagyasztóládák zöme 200-300 literes méretű, mindegyik viszonylag jól szerepelt a teszten, nem voltak kirívóan gyenge eredmények. A lista élén végzett termékek között van 170 és közel 400 ezer forintos készülék is, tehát itt sem érdemes csupán az ár alapján választani.



A tesztben szereplő fagyasztószekrények, fagyasztóládák a kombinált hűtők fagyasztó részéhez képest jobban szigetelnek. A készülékek többsége akár 20-24 órán keresztül is tartja az optimális belső hőmérsékletet áramkimaradás esetén is.