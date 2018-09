Gazdaság

Káosz az állami kukaholdingnál: azt sem tudják, mekkora a hiány

hirdetés

Még azt se tudják megállapítani, pontosan hány milliárdos a hiányuk, így az állami hulladékgazdálkodási cégnek nincs elfogadott mérlege a múlt évről - írja a 24.hu.



A csak kukaholdingként emlegetett NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél a lap információi szerint a könyvvizsgálók nem hajlandók a nevüket adni a vállalat éves beszámolójához. A hiány valahol 7 és 15 milliárd forint között lehet.



Két évvel az indulás után még mindig nem működik rendesen a rendszer legfontosabb eleme, a számlázást bonyolító szoftver, ezért még most is vannak 2017 első félévéből származó elmaradások, néha százezres tételekben mennek ki hibás számlák, az ügyfélszolgálat pedig nem tudja megmondani a reklamáló kukatulajoknak, hogy mennyi az aktuális számlaállásuk.



A cég ilyen körülmények között nem tudott egyenesbe jönni, szükségessé vált a folyamatos külső támogatás. Még a jövő évi központi költségvetés tervezetébe is bekerült az idei 4,2 milliárd forint után további 4 milliárd a társaságnak juttatandó állami támogatás. Az NHKV az MKB-tól is kapott hitelt, így jelenleg 45-50 milliárd forint az indulás óta beletett külső forrás.



AZ NHKV azzal indokolta a problémákat, hogy a korábbi és az új tulajdonosi joggyakorló közötti átadás-átvétel folyamatban van, annak lezárását követően történik meg a beszámoló elfogadása.