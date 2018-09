Vasúti fejlesztés

Megújul a Százhalombatta-Pusztaszabolcs vonalszakasz

hirdetés

A vasútvonal korszerűsítésének és az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének alapkőletételi ünnepségén Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a vasútvonalak fejlesztése alapozza meg a vidék lakosságmegtartó erejét és a szolgáltatás színvonalának emelkedése segít a közutak tehermentesítésében. Hozzátette, hogy a fejlesztéseket hazai és uniós források biztosítják, köztük az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), amelyek országosan összesen, hasonló fejlesztésekre, ebben a pályázati ciklusban 400 milliárd forintot tesznek ki.



Bóna Zoltán, Pest megye fejlesztési biztosa elmondta, hogy a vasútszakasz felújítása, helyzetét tekintve, fontos az agglomeráció, a főváros és az egész ország számára.



A fejlesztési biztos felidézve Széchenyi István közlekedésfejlesztési koncepcióját egyebek mellett azt mondta, az államvasúti rendszer garantálja egyedül, hogy a pillanatnyi, egyedi, esetleg külföldi érdekek helyett az ország valós gazdasági érdekeinek megfelelő vasúthálózat pülhessen ki. Széchenyi alapvetései szerint fejleszti a kormány a vasút-hálózatot - fűzte hozzá a fejlesztési biztos.



Veszprémi László, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy ez a szakasz fontos része a mediterrán vasúti korridornak. Tavaly 3,5 millió utas vette igénybe a MÁV szolgáltatásait, valamint Spanyolországtól Záhonyig 11 600 tehervonat haladt át a szakaszon.



Hozzátette, hogy a vasúti pálya jelenlegi állapota miatt sok helyen óránként 60 kilométerórára kellett korlátozni a sebességet, de a fejlesztések révén a jövőben ez akár 160 kilométerre is emelkedhet óránként, ami jelentős színvonal-emelkedést jelent.



Somodi László, a NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a fejlesztés 28 kilométeres vasúti szakaszt érint, de ha beleértjük a Kelenföldről induló vonalat is, az 50 kilométert is eléri. A felújítás által új, biztonságosabb peronok, átjárók, liftek, zajvédő falak épülnek és P+R parkolókat alakítanak ki, valamint megújul a százhalombattai, az iváncsai és a pusztaszabolcsi vasútállomás.