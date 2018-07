Üzlet

Lidl parkolási díj - ha sokat költ, 2 óra ingyen van

Enyhített Lidl a bő egy hete nyílt Máriaremetei úti áruházánál kezdetben alkalmazott szigorú parkolási szabályokon. 2018.07.21 17:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az első órára 1 000, minden további 15 percre pedig 250 forintos parkolási díjat vezetett be a Lidl a július közepén nyílt Máriaremetei úti áruház parkolójában azon vásárlók számára, akik nem költöttek legalább 4000 forintot az áruházban - írja a hvg.hu.



A lap úgy tudja, a rendszer komoly ellenállásba ütközött. Most változtak a szabályok. Most már az első óra minden vásárló számára ingyenes, függetlenül attól, hogy mennyit hagy a kasszánál.



Aki négyezer forint alatt vásárol, annak a második órától kell kifizetnie az 1000 forintot és utána 15 percenként a 250-et. Négyezer forint feletti vásárlás esetén pedig a parkolás első két órája ingyenes. A lap kereste a Lidl-t, de egyelőre nem kapott választ.