Ellátás

Nem aggódnak nyugdíjuk miatt a fiatalok

hirdetés

Nagyon magabiztosan gondolnak nyugdíjas éveikre a fiatalok, többségük abban bízik, hogy állami nyugdíját jelentős mértékben ki tudja egészíteni saját megtakarításból származó jövedelmével - írja szerdai számában a Világgazdaság.



A Groupama Biztosító és az NRC Marketingkutató közös országos online kutatása szerint a magyar 18-59 éves lakosság a jelenleginél érezhetően nehezebb anyagi helyzetre, romló életszínvonalra számít nyugdíjas éveiben. Szembetűnő ugyanakkor ezen belül a legfiatalabb korosztály átlagot meghaladó optimizmusa. A 18-29 évesek többsége ugyanis szinte minden kiadásról úgy gondolja, hogy fedezni tudja majd nyugdíjasként, és az alapvető szükségletek mellett luxustermékeket is megengedhet majd magának.



A válaszokból az is kiderül, hogy a kedvezőbb jövőképet a fiatalok elsősorban alternatív bevételekre alapozzák.



Míg az ötvenes nemzedék úgy számol, bevételének 67 százalékát biztosítja az állami nyugdíj, addig a húszas éveit taposó Y generáció úgy kalkulál: időskori jövedelmének csak 37 százaléka jön majd az államtól. A fiatalok nyugdíjas kori bevételük nagyjából harmadát korábbi megtakarításaikból, 12 százalékát munkából remélik, de leendő gyerekeiktől is számítanak támogatásra.