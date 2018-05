Bankjegy

Műanyagra váltja a papírpénzt Macedónia

Műanyag bankjegyeket vezet be a papírpénz helyett Macedónia, keddtől kezdik használni a 10 és 50 dénáros polimer bankjegyeket. 2018.05.14 09:28 MTI

A bankjegyeket folyamatosan cserélik le, a következő egy évben a kisebb címletűeket, néhány éven belül pedig a tervek szerint a nyugat-balkáni ország teljes mértékben áttér a műanyag fizetőeszközre.



A macedón dénárt 1992. április 26-án kezdték el használni, a címletek 10-től 2000 dénárig terjednek, egy macedón dénár körülbelül 5 forintot ér. A polimer bankjegyeket először Ausztrália vezette be 1988-ban, később Kanada, Új-Zéland, Románia, Nagy-Britannia és további több mint 15 ország is áttért a polimer bankjegyekre.



A polimer egyfajta műanyag, amely jelentősen tartósabbá teszi a bankjegyeket, így kevésbé piszkolódnak, és sokkal strapabíróbbak a papírpénzeknél, például nem esik bajuk akkor sem, ha mosógépbe kerülnek, és előnyükre szolgál az is, hogy nehezebb őket hamisítani.