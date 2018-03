Siker!!!

Aranyérmes lett a Magyarország rád vár! a berlini ITB-n

Aranyérmes lett a Magyarország rád vár! kampány a világ legnagyobb idegenforgalmi szakvásárán, a berlini nemzetközi turisztikai börzén (ITB), ami fontos visszajelzés az országmárka építésében - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója az MTI-nek adott interjújában vasárnap.



Hozzátette: Magyarország rád vár! belföldi turisztikai kampányért a turisztikai ügynökség kapta az elismerést a vásár kreatív zsűrijétől. A tavaly június közepétől augusztus végéig tartó reklámokban a hazai úti célokat, a kevésbé ismert kulturális, épített és természeti értékeket mutatták be és népszerűsítették, így például a Tokaji borvidék mellett a Hegyestű bazalthegyet vagy az egerszalóki sódombot.



Kiemelte: az úti célok népszerűsítésének óriási hatása van a belföldi turizmus élénkülésére, adataik szerint az őszi, borvidékekre fókuszáló kampány hatására például Tokajban 30 százalékkal, a téli kampány hatására Hévízen 25 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma egy hónap alatt. Az MTÜ kampányaiban arra törekszik, hogy a szezonalitás kiegyenlítése mellett addig nem ismert helyeket, településeket mutasson meg az országból.



A díj azért is jelentős elismerés Guller Zoltán szerint, mivel a globalizált világban az országok között jelentős verseny van nemcsak a befektetőkért, hanem a turistákért is. Ebben a versenyben az országmárka komoly versenyelőnyt hoz Magyarországnak. Az országmárka minden marketingkommunikációs megjelenést és tevékenységet magában foglal, ami hozzájárul az ország pozitív nemzetközi megítéléséhez. Az MTÜ valamennyi kampánya arra a gondolatra épül, hogy a turizmus a hazaszeretet egyik formája - tette hozzá. Magyarország versenyelőnye a turizmusban a víz és a biztonság, ezek a május végétől június végéig tartó nemzetközi kampány fő témái lesznek. Az élmények után már a biztonság a második legfontosabb szempont az úti cél megválasztásánál - húzta alá.



Szólt arról is, hogy szeptember 27-én Magyarország, Budapest ad otthont a turizmus világnapi rendezvényeknek, az MTÜ ezen mutatja majd be az új országmárkát.



Az idei, szerdától-vasárnapig tartó ITB-n több mint tízezer kiállító vett részt, 186 országból.