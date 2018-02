ÉVOSZ

Tovább drágulhat az építkezés

Akár 15-20 százalékkal is tovább drágulhatnak az építkezések - az Építési Vállalkozók Szakszövetsége szerint. A cégek több mint 80 százaléka nem talál elég szakembert, és az építőanyagok is durván drágulni fognak a szövetség friss felmérése alapján. Emiatt az ingatlanok akár tizedével többe kerülhetnek majd idén, mint tavaly az általunk megkérdezett szakértő szerint - az újépítésűek és a használtak is.