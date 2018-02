Fejlesztés

Kétszer kétsávosra bővítik az M15-ös utat az M1-es autópálya és a rajkai határátkelő között

Tizennégy és fél kilométer hosszan, 19,5 milliárd forint európai uniós és hazai költségvetési forrásból kétszer kétsávosra bővítik 2020 tavaszára az M15-ös autóutat az M1-es autópálya és a magyar-szlovák határ között.

MTI/Krizsán Csaba

Pántya József, a beruházó Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő (NIF) Zrt. útfejlesztési igazgatója a beruházás alapkőletételén, Rajka közelében elmondta, hogy a jelenlegi kétszer egysávos autóút határ felé vezető oldalán alakítják ki a plusz két sávot, emellett felújítják a már meglévő sávokat is. A kétszer kétsávos úton a megengedett maximális sebesség 130 kilométer/óra lesz.



A határ akadálymentesítésével gyorsul majd a határátlépés Magyarország és Szlovákia között, emellett teljes értékűvé válik az az európai uniós közúthálózati folyosó, amelynek része az M15-ös út és ennek kivételével minden szakasza kétszer két sávos autópálya.



A kivitelezés során hét új felüljárót építenek, 19 műtárgyat újítanak fel és két külön szintű csomópontot építenek át, Rajkánál és Hegyeshalomnál. Jelenleg a kiviteli tervek véglegesítése történik, de a töltési munkálatok már tavaly ősszel megkezdődtek.



Az igazgató beszélt arról is, hogy a bővítés része annak az útfejlesztési programnak, amelynek keretében Győr-Moson-Sopron megyében mintegy 200 kilométer útfejlesztés valósul meg több mint 610 milliárd forintból.



Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kelet-nyugati irány mellett az észak-déli irányú teher- és személyforgalom is erősödik. A gazdasági fejlődés érdekében szükség van az út bővítésére - tette hozzá.



Széles Sándor, megyei kormánymegbízott azt mondta, hogy ez a bővítés a biztonság növekedését is szolgálja egy olyan úton, ahol az elmúlt években sok baleset történt.



Kiss Vince, Rajka független polgármestere arra emlékeztetett, hogy az M15-ös tervezésekor már autópályát terveztek, de csak az autóút épült meg. A bővítéssel könnyebbé válik majd a felvidéki magyarsággal való kapcsolattartás, a rajkai csomóponttal pedig megadatik az a lehetőség is, hogy közvetlen út épüljön az ausztriai Németjárfalura (Deutsch Jahrndorf).



A Magyar Közlönyben tavaly augusztus 14-én jelent meg, hogy a kormány döntött az autóút autópályává való bővítéséről.