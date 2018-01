Pénzügy

Kivonhatják a készpénzt a forgalomból?

hirdetés

Jakab Péter bankbiztonsági szakértő az ATV Start műsorában arról beszélt, mennyire biztonságos a bankkártyák használata. Nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, ha valakinél akár rövid időre is, kikerül a látótávolságából a bankkártyája, azonnal és véglegesen tiltassa le, és kérjen új kártyát. Ugyanis interneten a kártyán levő adatok ismeretében, lehet vásárolni. Ott ugyanis a kártyatulajdonos nevét, a kártya számát, lejárati idejét és a háromjegyű kódot kérik, és ezek mind láthatóak a kártyán.



A beszélgetés során kiderült, volt olyan eset, hogy valami Szombathelyen tankolt a bankkártyájával, és pár perc múlva Horvátországban hűtőszekrényt vásároltak vele. Az ilyen esetekre vonatkozóan a szakértő elmondta, hogy a rendszer kiszűri a gyanús eseteket, mert észleli, hogy földrajzilag lehetetlen, hogy a bankkártya rövid idő alatt ilyen távolságot megtegyen.



Szó volt arról, hogy nagyobb biztonságot nyújt, ha a kártyás vásárlásról a bank azonnal SMS értesítést küld, és szerencsére ezzel a lehetőséggel a kártyatulajdonosok jelentős része él is. A szakértő azt is fontosnak tartja, hogy a kártyánkon csak a vásárlási szokásainknak megfelelő pénzmennyiséget tartsunk.



Arról is beszélt, hogy az érintős, paypass kártyák eléggé biztonságosak, mert azokról a megfelelő adatok leszedése túlságosan körülményes, szinte kivitelezhetetlen. Magyarországon még nem is fordult elő ilyen eset.



Szó volt olyan esetekről, amikor nagyobb összegű pénzt ígértek, de ahhoz előbb valamennyi pénzt kellett átutalni interneten, és kérték a bankkártya adatait. Jakab Péter elmondta, ilyen mostanában már kevesebbszer fordul elő, mert korábban túl sok ilyen esetre derült fény, és az emberek már nem nagyon dőlnek be a csalásoknak.



Biztató az a tény, hogy a pénzintézetek visszautalják a pénzt a károsultaknak, ha az ügyfélnek nem felróható hibájából történtek a visszaélések, közölte Jakab Péter.



Azt is elmondta, hogy Magyarországon nem rosszabb a helyzet a bankkártya visszaélésekkel kapcsolatban, mint a környező országokban.



A kérdésre, várható-e nálunk a készpénz forgalomból való kivonása, mint ahogy Dániában, és Ausztriában már vannak erre törekvések, azt válaszolta: "Magyarországon még sok mindennek kell változnia addig, jelenleg csak 20 százalék körüli a bankkártyás vásárlások mennyisége, míg Dániában már 60 százalék".