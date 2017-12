Légi közlekedés

Pont karácsony előtt állhat le a Ryanair

Állítólag már odáig fajult a Ryanair és a pilótái közti ellentét, hogy nagyobb méretű sztrájk jöhet még idén! Az írek pont karácsony előtt bénítanák meg a forgalmat, de nem pont karácsonykor, legalábbis a mostani hírek szerint - írta az index. Az még nem világos, hogy pontosan mikor lehet a sztrájk, de hét nappal előtte értesíteniük kell majd a céget az ír szabályok szerint. Az olasz pilótáikat is tömörítő Anpac pilótaszakszervezet már jelezte, hogy december 15-én négyórás sztrájkot fognak tartani. A portugál pilóták kis sztrájkot terveznek, emellett a német pilótáik jó részét is tömörítő Vereinigung Cockpit (VC) nevű szakszervezet is sztrájkkal fenyegette a meg a céget.



Mivel kevesebb mint két hét múlva karácsony, akik előtte akarnak repülővel utazni Európában, azoknak héten érdemes lesz jobban figyelniük a híreket. Egy nagy sztrájk esetén ugyanis nem biztos, hogy más légitársaságok rövid idő alatt tudnának reagálni gyorsan megugró keresletre az egyébként is zsúfolt időszakban.