UAV

Hazai gyártmányú drónokkal korszerűsítik a lengyel hadsereget

hirdetés

A lengyel hadsereg felderítésre és a kijelölt célok megsemmisítésére is alkalmas ezer Warmate drónt szerez be a WB Electronics lengyel magáncégtől - az erről szóló megállapodást Antoni Macierewicz nemzetvédelmi miniszter jelenlétében írták alá Varsóban.



Antoni Macierewicz a megállapodáskötést követő sajtóértekezleten elmondta: a drónokat még az idén kezdik szállítani a hadseregnek, ezen belül a formálódó területvédelmi erőknek is, és az egész ügyletet a jövő év folyamán fejezik be.



A lengyel fejlesztésű, a nyugat-lengyelországi Bydgoszczban gyártott Warmate típusú, kis méretű drónok felderítésre és a kijelölt célok megsemmisítésére alkalmasak, beépíthetők pilóta nélküli bonyolultabb repülőgép-rendszerekbe is.



Michal Dworczyk lengyel védelmi miniszterhelyettes egy hétfői interjúban elmondta: a beszerzendő drónokhoz hasonló felszereléssel jelenleg csak az amerikai hadsereg rendelkezik és még egy - meg nem nevezett - NATO-tagállam hadserege.



A drónok beszerzése része a lengyel hadsereg korszerűsítési tervének, melyre Macierewicz korábbi bejelentése szerint a következő 14 éven belül 550 milliárd zlotyt (130 milliárd euró) szánnak. A korszerűsítés keretében többek között Patriot rakétavédelmi rendszereket is beszereznének az Egyesült Államoktól, a washingtoni külügyminisztérium pénteken hagyta jóvá a 10,5 milliárd dollár értékű eladást.