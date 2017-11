Pénzügy

Problémák vannak az OTP internetbank szolgáltatással

Az OTP internetbank működése során lassulás tapasztalható - ez az üzenet fogadja az online bankolást választó ügyfeleket a pénzintézet internetbankos oldalán, sokan be sem tudnak lépni a rendszerbe.



A pénzintézet szakemberei nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy ismét a megszokott módon működjenek a szolgáltatások - olvasható a közleményben, amelyben az OTP az okozott kellemetlenségért az ügyfelek elnézését is kéri.



A probléma már csütörtökön is fennállt a legnagyobb magyarországi lakossági bank rendszerében.