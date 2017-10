Különbségek

A luxusfeleségek mutatják meg, milyen hatalmas a társadalmi egyenlőtlenség

A Feleségek luxuskivitelben című műsorban csak az látszik, hogy folyton pénzt költenek, botoxoltatnak vagy luxusutazásokon vesznek részt a nejek, ám Köllő Babett szerint ez csak egy szelet az egészből. „Rengeteget játszom színpadon. Én egy normális, dolgozó, átlagos családanyának tartom magam. Ugyan a hétéves lányom kevesebbet lát, de nem azért, mert a butikokat járom, hanem mert dolgozom” – mondta a Borsnak.



A kislány születésekor felvett egy főállású bébiszittert, de van takarítónője és vasalónője is. Viszont rendszeresen és jól főz. Ám azt is megválogatja, hogy miben. „Ugyan négy szobából áll a gardróbom, de nem hinné el, hogy nincs például Cha­nelem. Se kétmilliós táskám. Nincs értelme ennyit költeni valamire. Nekem elég a 100-200 ezres táska is. De abból van bőven.” – mondta. A műsorban dicsekedett már azzal, hogy milliós bundagyűjteménye van, a férje ugyanis gyakran meglepi egy-egy gyémánt ékszerrel vagy valami drága milliós holmival.

A legtöbb embernek mindez csupán álom

A műsor rádöbbenti a nézőket, hogy milyen hatalmas a társadalmi egyenlőtlenség. Míg valaki számára magától értetődő a luxus, addig a többség még csak elképzelni sem tudja, milyen lehet az például a Viasat3 műsorában szereplő nők élete.



2017. augusztusban a bruttó átlagkereset 292 400 forint volt, 13,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban - a Pénzcentrum adatai szerint. Ha a január-augusztusi időszakot nézzük, akkor a bruttó átlagkereset 290 600 forint volt - derült ki a KSH jelentéséből. Az év első nyolc hónapjában a bruttó és a nettó keresetek azonos mértékben, 12,7 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 15, illetve 25%-os emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá az állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással.



Augusztusban egyébként nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset családi kedvezmény nélkül 194 500 forint volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 202 400 forintra becsülhető.