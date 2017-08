Világgazdaság

Bulgária jövőre eladná a belenei atomprojektet

Temenuzska Petkova bolgár energiaügyi miniszter azt mondta, hogy a jövő év elején el kell indulnia a projekttel foglalkozó társaság privatizációjának - olvasható a Reuters jelentése alapján az atomenergiainfo.hu honlapján.



Az előző szófiai kormány lemondott a Duna partjára tervezett létesítmény megépítéséről, a mostani viszont magánbefektetőket keres a befejezéshez. A minapi sajtóértekezletén Temenuzska Petkova megerősítette, hogy a bolgár állam csak kis részesedést kíván megtartani a 10 milliárd euróra becsült projektből, és a befektetők semmiféle kormánygaranciára, vagy hosszú távú felvásárlási szerződésre nem számíthatnak.



A belenei atomerőmű építésére 2005-ben meghirdetett tendert egy évvel később a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszernhez tartozó társaság, az Atomsztrojekszport nyerte meg. A 2008 januárjában aláírt kivitelezési szerződés értelmében az orosz cégcsoport két, egyenként 1000 megawatt (MW) villamos teljesítményű, az Európai Unió által is biztonságosnak minősített, korszerű, harmadik generációs blokkot épített volna.



A 2009-es parlamenti választások után Szófiában hatalomra került konzervatív kormány azonban befagyasztotta, 2012 márciusában pedig leállította a beruházást, amiért a genfi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara mellett működő döntőbíróság több mint 600 millió eurós kártérítésre kötelezte a bolgár nemzeti áramszolgáltatót, a NEK-et. A pénzt tavaly decemberben Szófia kifizette, a Roszatom egyik szentpétervári vállalata, az Izsorszkije Zavodi pedig megkezdte a belenei létesítmény számára gyártott részelemek leszállítását.



Az utolsó szállítmány szeptemberre várható - közölte a bolgár energiaügyi miniszter, aki azt is hozzátette, hogy Szófia eddig több mint 1,8 milliárd dollárt költött az erőműprojektre.



"Nem követhetünk el újabb hibákat" - hangoztatta a miniszter, és kifejtette: meg kell találni a legjobb, gazdaságilag életképes megoldást az ügyre.



Potenciális befektetőkről nem beszélt ugyan a bolgár energiaügyi miniszter, de tavaly a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) jelezte készségét a projekt finanszírozására, és érdeklődést mutat a beruházás iránt a CNNC (Kínai Nemzeti Atomenergetikai Társaság) kínai állami nukleáris konszern is.