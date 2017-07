Gazdaság

Fazekas Sándor: az aratónap a magyar népi kultúra ünnepe

A napokban lehullott csapadék a betakarításra váró gabonának már nem hiányzott, ugyanakkor a kukoricának, napraforgónak és a dinnyének is kifejezetten hasznos volt. 2017.07.01 17:27 MTI

Az aratónap a magyar és ezen belül is a jászsági népi kultúra igazi ünnepe, amely átsegít a hétköznapok küzdelmein, így az aratás időszakán is - jelentette ki a földművelésügyi miniszter szombaton a hagyományos Jászsági Aratónapon, Jászapátin.



Fazekas Sándor hangsúlyozta: a hagyományőrző rendezvények által felsorakoztatott népi értékek olyan kincsek, amelyek életünk részei és szívünkhöz közel állóak.



Európában százmilliók, hazánkban milliók élnek olyan városi kultúrában, lakótelepi környezetben, ahol mindez különlegességnek, kuriózumnak számít - tette hozzá.



Ezért is fontos megbecsülni vidéki értékeinket és odafigyelni rájuk, közösségeinket összetartó rendezvényeken megőrizve és minél szélesebb körben megismertetve, népszerűsítve - mondta a miniszter.



Az aratás nehézségeire utalva közölte: a napokban lehullott csapadék a betakarításra váró gabonának már nem hiányzott, ugyanakkor a kukoricának, napraforgónak és a dinnyének is kifejezetten hasznos volt.



Pócs János (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője elmondta: 2010 előtt a tulajdonosok jelentős része szabadulni akart földjétől.



Mára eljutottunk oda, hogy Európa nyugati országaihoz hasonlóan a "föld nem eladó" alapelv hazánkban is általánossá vált, köszönhetően annak, hogy a gazdálkodás és a föld szeretete megkérdőjelezhetetlen értékké vált - húzta alá.