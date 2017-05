Garanciátlanság

Váratlanul beadta a kulcsot egy magyar webáruház - rengeteg ügyfél hiába várja a megrendelt és kifizetett árut!

A károsultak közül többen az adóhatósághoz, a rendőrséghez, valamint a fogyasztóvédelmi kirendeltségekhez fordultak, ám azok a hatáskör hiányára hivatkozva elutasították a keresetüket.

Egy ideig rendben működő, nem pusztán pénz kicsalása céljából létrehozott webshop dobta be a kulcsot áprilisban, ami szokatlan esetnek számít – írja a napi.hu. A bútorokért és lakberendezési cikkekért előre fizető károsultaknak, nem egy esetben több százezer forintja ragadt bent a cégnél. Az eset ismét felhívja a figyelmet a fokozott óvatosságra!



A cikk szerint április elején még számos megrendelést fogadott, a bútor, világítási eszköz és egyéb háztartási cikkek kereskedelmével foglalkozó Mabyt.hu Kft., amely a hónap derekára már több vásárlójának elmulasztotta leszállítani az előrefizetéssel megvett árut. Az ügyfélszolgálat telefonját ekkor már senki nem vette fel, a honlapon pedig ez a szöveg jelent meg: "A webáruházunk megszüntette működését". A kellemetlen helyzetbe került cég végül április 29-én, egy szomorú hangú e-mailben tájékoztatta azokat a vásárlóit, akiknek még a megrendelésük folyamatban volt.



A Napi.hu birtokába került levél szerint a Mabyt működése a cseh anyavállalat felszámolása miatt lehetetlenné vált. A társaság fizetésképtelen lett, a magyar cég felszámolásának elindítását pedig május első hetére ígérték (ez egyelőre nem valósult meg). A levél szerint a megrendelt bútort/bútorokat a cégnek már nem áll módjában kiszállítani, így a megrendeléseket sztornózták. Az e-mailben elismerik, hogy a tájékoztatást késve küldték ki: "próbáltuk helyrehozni a dolgokat, mostanra viszont már bizonyossá vált, hogy képtelenség az anyacég nélkül bármit is tenni" - áll a levélben.



A bejelentés szerint az utolsó adag áru beérkezése 04.11-én történt meg, amelyből április 29-ig mindenkinek kézbesítették azt, amit lehetett. A társaság arra buzdította, az előrefizetés miatt pórul járt megrendelőit, hogy tegyék meg a "megfelelő lépéseket" annak érdekében, hogy valamikor hozzájuthassanak a pénzükhöz. A levélben reményüket fejezték ki, hogy a felszámoló cég figyelembe veszi ezeket a tartozásokat is.

Mit tehetnek a pórul járt vevők?

A károsultak közül többen az adóhatósághoz, a rendőrséghez, valamint a fogyasztóvédelmi kirendeltségekhez fordultak, ám azok a hatáskör hiányára hivatkozva elutasították a keresetüket. Mivel felmerült a gyanú, hogy a Mabyt képviselői már márciusban tudtak az anyacég bajairól, továbbra is többen tettek rendőrségi feljelentést. Emellett pertársaság létrehozását fontolgatják a csoportban.



Ám, ha nem bizonyítható bűncselekmény, a hatóságoknak ténylegesen nincs jogkörük, hogy egy csődhelyzetet kezeljenek - hívta fel a figyelmet a napi.hu cikkében Ormós Zoltán, a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Egyesület elnöke. A károsultak ez esetben csak azt tehetnék, hogy csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek a bíróságon, a Mabyt ellen. Ez ugyanakkor költségekkel járhat, a procedúra pedig hosszabb ideig elhúzódhat.

Nagyon óvatosan az előre utalással!

Ormós szerint banki átutalásos, előrefizetős konstrukcióban, csak régóta piacon lévő, nagy webáruházaknál tanácsos vásárolni, míg a kevésbé ismert, kisebb szereplőknél az utánvét nyújthat biztonságot.



Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy az előreutalásos online bankkártyás fizetés sem jelent kockázatot. Létezik ugyanis egy úgynevezett "chargeback"-eljárás, amikor a vevő kérésére a kártyakibocsátó bank felszólítást tehet a kereskedő felé, hogy igazolja vissza a megrendelt áru leszállítását. Amennyiben ennek az nem tesz eleget, akkor a pénzintézet visszafizeti a vásárlónak a beragadt ellenértéket. Erről a lehetőséget azonban csak kevesen tudnak, s érthető okokból a bankok sem igen promotálják.