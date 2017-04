Fejlesztés

Megújult Kincsem versenyistállója

A Budapest-Vác vasútvonal elkészültét megelőzően lóváltó állomás és csárda működött az épületben, amely a XIX. század második felében már istállóként szolgált. Valódi hírnevét Kincsemnek köszönheti a hely, hiszen pályafutása legszebb éveiben itt volt a világhírű csodakanca otthona. A helyi védettség alatt álló épület az utóbbi évtizedekben kihasználatlanul állt, majd az elmúlt egy évben a Pest megyei település az "EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása" program támogatásával felújíthatta az ingatlant.



A nagyszabású beruházásnak köszönhetően egy kulturális és közösségi funkciókat nyújtó komplexum jött létre, amely egyike lehet a térség turisztikai vonzerejét megalapozó létesítményeknek. A felújított épületben kialakítanak egy, a csodakanca pályafutását bemutató emlékhelyet, egy kulturális ismereteket közvetítő állandó és időszaki kiállításoknak otthont adó kiállítótermet, illetve egy, a hagyományos helyi mesterségeket bemutató termet, valamint helyet kap benne egy, a kerékpáros turizmust kiszolgáló bringapont, és egy kávézó is.



A méltó módon újjászületett ingatlan felújítása során rekonstruálták az eredeti homlokzatot, valamint kialakítottak egy előadásokra, vetítésekre, zenei és táncprogramokra alkalmas, többcélú termet is. A látogatókat két, akadálymentes vizesblokk szolgálja, a térburkolattal ellátott nagy, négyszögletes udvar pedig szabadtéri színpadként is funkcionálhat.

A mintegy 250 éves épület multifunkcionális kialakítása megfelel a jelenkor elvárásainak. Az egykori versenyistálló így alkalmassá vált a legkülönbözőbb közösségi rendezvények befogadására.



"Felújítása után a Kincsem-istálló várhatóan kedvelt célpontja lesz a bel- és a külföldi turizmusnak. A Duna, a Budapest-Szob kerékpárút és a 2-es főút szomszédságában található létesítménybe a vendégek érkezhetnek gyalog, kerékpárral, autóval, vagy akár vízi turistaként is. A méltó módon megújult helyszín megérdemelten válik ismét a magyar lovaskultúra fontos emlékhelyévé" - mondta Markó József, a város polgármestere.