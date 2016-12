Fejlesztés

A kormány 365,4 milliárdot szán balatoni fejlesztésekre

A karácsonyt követően napvilágot látott kormányhatározat szerint 365,4 milliárd forintot terveznek fordítani a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban a balatoni fejlesztésekre magyar és uniós forrásokból - derül ki a Magyra Közlöny legfrissebb számából. 2016.12.28

Fotó: MTI

A kormány tavaly bejelentett, majd idén tavasszal visszavont balatoni határozata után a mostani döntés a korábbinál 15-20 százalékkal nagyobb összeget szán a balatoni fejlesztésekre.

A támogatott stratégiai célok a turisztikai fejlesztések, gazdaság és innováció, egészséges Balaton-termékek, vízminőség, biztonság, közlekedési infrastruktúra, területfejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés, a közúti, vízi, légi közlekedési infrastruktúra és járműpark fejlesztése, továbbá a turisztikai szolgáltatások fejlesztése.

A konkrétan megnevezett fejlesztési célok közül 42-t - mintegy 263,7 milliárd forintos támogatási kerettel - uniós, további 14-et - 101,7 milliárd forintos támogatási kerettel - magyar forrásból terveznek megvalósítani.

A kormányhatározatban újdonság a visszavont határozathoz képest, hogy a végrehajtásban kiemelt szerepet szánnak a Magyar Turisztikai Ügynökségnek és kiemelt figyelmet szentelnek a Balatoni Hajózási Zrt., valamint a Hévízi Tófürdő működésének átvizsgálására, továbbá a sármelléki repülőtér forgalomnövekedése ösztönzésére.

A korábbiaktól eltérően nem uniós, hanem magyar forrásból valósulhatnak meg a vízgazdálkodási fejlesztések, amire immár 35 helyett 41 milliárd forintot szánnak, és jóval több forrás jut a közlekedésfejlesztésre. Bekerült a fejlesztési célok közé 17 milliárd forintos támogatási kerettel egy balatoni témapark létrehozásnak terve is.

A kormányhatározat értelmében az év végéig létre kell hozni egy állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot az említett fejlesztési feladatok szakmai koordinációjára, amelyben a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által rendeletben kijelölt személy gyakorolja.

A balatoni program végrehajtása érdekében az érintett minisztériumoknak 2017. június 30-ig a kormány elé kell terjeszteniük a hozzájuk tartozó operatív programok és fejlesztési keretek módosítására vonatkozó javaslatokat, illetve gondoskodniuk kell az éves fejlesztési keretekről szóló már nevesített, illetve a balatoni kormányhatározatban meghatározott fejlesztéseknél a felhívások meghirdetéséről, a mielőbbi kötelezettségvállalásokról és a támogatási szerződések mielőbbi megkötéséről. A nemzetgazdasági tárcának bizonyos fejlesztések megvalósításához biztosítania kell a többletfedezetet jövő év közepéig.

A kormányhatározat számol azzal az eshetőséggel is, ha meghiúsul a tervezett fejlesztések uniós támogatása. Több érintett tárcának és a Miniszterelnökségnek is előterjesztést kell készítenie - szintén jövő év közepéig -, miként lehet biztosítani a finanszírozást ebben az esetben.