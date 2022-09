Tudomány

Sértetlen 3300 éves temetkezési barlangot fedeztek fel Izraelben

A sírban talált tárgyak II. Ramszes fáraó korából származnak, aki i.e. 1279 és 1213 között nemcsak Egyiptomban uralkodott, hanem Izrael földjén is.

Sértetlen, több mint 3300 éves temetkezési barlangot fedeztek fel Izrael földközi-tengeri partjának déli részén - jelentette a Haarec című újság honlapja.



A Palmachim nevű kibuc új parkjának építése közben, szeptember 13-án egy sziklának ütköző munkagép tárta föl a II. Ramszesz idejéből származó, és azóta emberkéz nem bolygatta temetkezési barlangot, amelyről vasárnap számolt be az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA).



A sírban talált tárgyak a fáraó korából származnak, aki i.e. 1279 és 1213 között nemcsak Egyiptomban uralkodott, hanem Izrael földjén is, valamint a mai Libanon, Jordánia, és részben Szíria is fennhatósága alá tartozott.



A régészek épen maradt kerámia- és bronzedényeket találtak ugyanúgy, ahogy az i.e. 13. században a sírba helyezték őket, ami jelentős támpontot nyújt a késő bronzkori helyi temetkezési szokások megismeréséhez az ásatásokat vezető régész, Eli Janai szerint.



Földi javakkal teli különféle amforákra és tálakra leltek, amelyek az egykor élt emberek hite szerint a halottakat szolgálják túlvilági életükben, és ezért főzőedényeket és olajlámpásokat is adtak melléjük útravalónak. Apró cserepekben értékes egykori gyógyszerekkel is ellátták az elhunytakat, ezek a régészek szerint Türoszból, Szidónból és más, ma Libanonban található kikötőkből érkezhettek erre a vidékre, a mai Tel-Avivtól délre.



Az esetleges túlvilági harcra is felkészítették a távozót: bronz nyíl- és lándzsahegyeket is elhelyeztek a sírban. A négyzet alaprajzú sírkamrát a kőbe vésték, mennyezetét egy oszlop tartja.



A sírbarlangban talált holttestek állapota nem teszi lehetővé DNS-vizsgálatok végzését, de tárgyaikból bizonyosan megállapítható, hogy élénk kereskedelmi kapcsolataik voltak a mai Ciprus, Libanon és Szíria térségével.



Néhány halottat a hátára fektettek, és úgy tűnik, néhányat elmozdítottak a későbbi temetkezések során. Ezért a szakemberek szerint több nemzedéken át használták a barlangot.



Noha az emberek kilétét egyelőre homály fedi, az edényekben talált szerves anyagok vizsgálatával hamarosan fény derül arra, hogy mit szerettek enni, mivel táplálkoztak.



A barlang évezredekig megmenekült a sírrablóktól, de szeptember közepi megtalálása óta már tolvajok dézsmálták meg a benne lévő tárgyakat. Az izraeli hatóságok nyomozást indítottak kézre kerítésükre, és már folyamatosan őrzik a helyet.