Megfejtették a rejtélyes ajtót a Marson

A NASA Curiosity marsjárója által a Marson készített fénykép, amely egy sziklafal oldalába vágott ajtónyílásra hasonlít, valójában csak unalmas, régi erózió - magyarázták a tudósok, miután az emberek elkezdtek találgatni, hogy a négyzet alakú építményt talán idegen fajok készítették.



A rover által a múlt héten lefotózott sziklafal oldalába vágott, téglalap alakúnak tűnő lyuk valójában "normális geológiai folyamatok" során alakult ki - mondta Sanjeev Gupta, az Imperial College professzora a Daily Telegraphnak, rámutatva egy sziklatörésre, amely szerinte az elmúlt néhány százmillió év bármelyik pillanatában bekövetkezhetett.

Additional image(s) from Mars taken 5.7.22 by a camera onboard NASA's Mars rover Curiosity (https://t.co/juWAESDn2V) pic.twitter.com/IzZcHgO4CR