A müncheni egyetemen fog tanulni egy 12 éves csodagyerek

Egy 12 éves belga-holland csodagyerek a müncheni Ludwig Maximilian Egyetemen (LMU) folytatja tanulmányait.



Laurent Simons tavaly nyáron szerzett főiskolai diplomát Eindhovenben, és nemrég fejezett be egy két hónapos gyakornoki programot a müncheni egyetem fizika karán és a Max Planck Intézet kvantumoptikai kutatóközpontjában.



A kutatókat a gyakornoki program során meglepte a szokatlan látogató.



"Hirtelen ott állt előttük egy tizenegy éves fiú, és mindent akart tudni a munkájukról" - fogalmazott az intézmény szóvivője.



Az immár 12 éves Laurent azonban nem mindennapi kisfiú. Már nyolcévesen leérettségizett, majd Eindhovenben elektrotechnikát tanult gyorsított tempóban.



A müncheni egyetemen az Attoworld nemzetközi kutatócsoporttal közösen dolgozott a világ egyik legerősebb lézerén egy úttörő projektben. Azoknak a legapróbb nyomoknak az észlelésén dolgoztak, melyeket a szöveti tumorok a vérkeringésben hátra hagynak.



"A gép már a legkorábbi stádiumban képes észlelni a bélrák nyomait a vérmintában" - magyarázta Laurent. Ez hozzásegíti őt legfőbb céljához: életeket akar menteni.

Child genius Laurent Simons, from Belgium, described how he hopes to use his physics degree he obtained from the University of Antwerp. https://t.co/G2YotNSqk0