Megoldódott a Hold sötét oldalának rejtélye - képekkel!

Egy kínai rover végre elég közel jutott ahhoz, hogy leleplezzen egy furcsa alakú objektumot, amelyet tavaly észleltek a Hold túlsó, sötét oldalán. A felfedezés az interneten "rejtélyes kunyhóként" híresült el.



A Hold horizontján látható szürke, kocka alakú objektumról készült képet a múlt hónap elején tette közzé a Kínai Nemzeti Űrügynökséghez (CNSA) tartozó Our Space csatorna.



A fotót a kínai Yutu-2 rover készítette, amikor a nagy Von Kármán-kráteren haladt át. Akkor azt jelentették, hogy a rover két-három hónap alatt éri el az objektumot.



A Yutu-2 útja során az emberek az interneten "rejtélyes kunyhónak" nevezték az objektumot, azt sugallva, hogy az akár egy "holdi palota" vagy egy idegen bázis is lehet.



Az igazságra pénteken derült fény, amikor az Our Space közölt egy közeli felvételt arról, amiről kiderült, hogy egy kráter peremén fekvő egyszerű szikla. A szikla mindazonáltal különös alakú volt - jegyezte meg a kiadvány, hozzátéve, hogy a rovert a Földről irányító csapat "Jáde Nyúlnak" nevezte el.



"Ez annyira alulmúlhatatlan, hogy zseniális" - tweetelte Andrew Jones, a kínai űrprogramról tudósító újságíró.

