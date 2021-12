Koronavírus-járvány

Friss jelentés: ez a mellékhatás jelentkezhet a Pfizerrel oltott gyerekeknél

Nyolc szívizomgyulladásos esetet jelentettek eddig az 5-11 éves gyermekek körében - számolt be az amerikai betegségmegelőzési központ (CDC).



Friss jelentés érkezett a Pfizer esetében az 5-11 éves gyermekek körében tapasztalható mellékhatásokról az amerikai betegségellenőrzési és megelőzési központtól (CDC) - számolt be a Portfolio. A jelentés szerint idáig 8 szívizomgyulladásos esetről lehet tudni.



A központ egy korábbi jelentéséből az derül ki, hogy a vakcina alkalmazását követően egymillió beoltottra vetítve 69 szívizomgyulladásos esetet észleltek a 16-17 éves fiúk körében. Ugyanez a szám a 12-15 éves fiúk csoportjában pedig 40 szívizomgyulladásos esetet.



A CDC egyelőre nem foglalt állást abban, hogy a szívizomgyulladásos esetek és a Pfizer vakcinája között lehet-e összefüggés.



A mostani hír kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a szívizomgyulladást (myocarditis) általában vírusfertőzés okozza, de kiválthatják különböző gyógyszerek is. A szívizomgyulladás gyakori jele és tünete a mellkasfájdalom, a fáradtság, a nehézlégzés és az abnormális pulzus - írja a portál.