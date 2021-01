Állati

Hímek nélkül születtek ivadékai nőstény sasrájáknak egy új-zélandi akváriumban

Ivadékai születtek két nőstény sasrájának egy új-zélandi akváriumban, pedig hímek nem éltek velük - számolt be róla a brit The Guardian online kiadása.



A két nőstény, Nibble és Spot az aucklandi SEA Life Kelly Tarlton vízi állatkert egy alagúttal bejárható akváriumában laknak. Szilveszterkor utódaik jöttek világra, noha két éve nem jártak hímek a közelükben.



Andrew Christie, az akvárium kurátora azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy a ráják szervezetében spermiumok maradtak az utolsó aktusok óta. Úgy véli, ezek a spermiumok az ovulációt várva akár egy-két évig is készen állhatnak a megtermékenyítésre.



"Különösen gyakorinak tűnik az olyan fajoknál, amelyek egyedei elég ritkán találkoznak" - mondta el Adele Dutilloy, az új-zélandi vízi és légköri kutatóközpont (NIWA) halbiológusa.



A spermiumraktározást januárban fedezte fel Dutilloy mélytengeri cápáknál, melyeknek "a lehető legtöbbet kell kihozniuk egy-egy párosodási lehetőségből".



Az aucklandi akvárium esetében azonban a biológus szerint valószínűbb, hogy úgynevezett parthenogenezissel, vagyis szűznemzéssel jöttek világra az utódok, ilyenkor a petesejt megtermékenyítés nélkül alakul embrióvá.



A cápákhoz képest a rájáknál viszonylag ritka a spermiumtárolás, míg a szűznemzést már bizonyították Nibble és Spot fajának közeli rokonainál, a foltos sasrájáknál.



Egy sydney-i foltos sasrája, a 11 éves Freckle 2018-ban hozott világra ivadékokat szűznemzéssel, majdnem 10 évig nem találkozott hímmel.



Akárhogy is történt, a biológus úgy tudja, a sasrájáknál először figyelhették meg a hímek nélküli fialást. Csak genetikai vizsgálattal lehet megállapítani, szűznemzés vagy spermiumraktározás áll-e a háttérben - magyarázta.



Az aquapark akkor teszi lehetővé a teszteket, ha a kis ráják már megnőttek. Addig látogatóktól és a nagyobb halaktól elzárva nevelik őket.