Állatok

Megöltek 27 majmot a NASA kutatóközpontjában

Huszonhét, a NASA létesítményében elhelyezett majmot pusztítottak el állítólag ahelyett, hogy egy állatmenhelyre küldték volna őket. Az állatvédő aktivisták fel vannak háborodva.



A Guardian cikke szerint 2019. február 2-án a NASA kaliforniai Szilícium-völgyi Ames kutatóközpontjának mind a 27 majma halálos adag gyógyszert kapott.



A majmok már idősek voltak és 21-en Parkinson-kórban szenvedtek - tette hozzá az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva a lap.



Amikor a felháborodott állatvédő-szervezetek magyarázatot követeltek, a NASA azt közölte, hogy "a majmok a LifeSource Biomedicalhoz tartoztak, amely a NASA Ames kutatóközpontjában bérelt létesítményt. A majmok nem tartoztak a NASA-hoz, és soha nem voltak részesei a NASA kutatási programjának."



Ezután a LifeSource-hoz fordultak az állatvédők, onnan pedig a következő választ kapták: "Úgy döntöttünk, hogy befogadjuk az állatokat, menhelyként működünk és minden gondozást saját költségünkön biztosítunk, mindaddig, amíg előrehaladott koruk és egészségi állapotuk romlása alapján úgy nem határoztunk, hogy emberségesen eutanizáljuk őket, hogy az állatok elkerüljék a rossz életminőséget" - nyilatkozta Stephanie Solis, az intézet vezérigazgatója.



A döntést, miszerint az állatokat inkább megölték ahelyett, hogy menhelyre költöztették volna őket, sokan elítélték.



"A NASA-nak számos erőssége van, de ami az állatjóléti gyakorlatokat illeti, azok elavultak" - hangsúlyozta Mike Ryan, az amerikai Rise for Animals szóvivője.



"Még csak meg sem próbálták menhelyre vinni őket?! Az élet tisztelete helyett egyszerű megsemmisítés! Szégyelljék magukat a felelősök!" - kommentálta elkeseredetten az esetet John Gluck, az Új-Mexikói Egyetem állatetikai szakértője, aki nem csak az állatok halálával, hanem a boldogtalan életükkel is foglalkozott. Szerinte a majmok "a laboratóriumi életben rejlő etológiai nélkülözéseket és csalódásokat szenvedték el".



Kathleen Rice, az Egyesült Államok Demokrata pártjának képviselőnője szerint a kutatóknak mérlegelni kellene, hogy az állatokat öregkorukban "humánus módon kezeljék", és levélben vonta kérdőre Jim Bridenstine-t, a NASA ügyvezetőjét.



Az elmúlt években egyre több kutatóintézet küldi állatmenhelyre egyébként az állatkísérletekhez használt majmokat, ahelyett, hogy elaltatnák őket. Ugyanakkor aggasztó tény, hogy évről-évre majmok ezreit használják fel a különféle kísérletekhez - az amerikai kutatások során 2017-ben ez a szám a rekord mennyiségű 74 498-at is elérte.