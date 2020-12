Tudomány

Szinte épen fennmaradt, fosszilizálódott fát találtak a görög Leszbosz-szigeten

Egy csaknem teljes egészében fennmaradt, fosszilizálódott fát találtak görög régészek egy Leszbosz-szigetén folyó ásatáson.



A feltárást irányító leszboszi Természettudományi Múzeum arról számolt be, hogy a megkövült fának szinte sértetlenül még az ágai és gyökerei is megmaradtak - írta a greekcitytimes.com görög hírportál.



A régészek elmondták, hogy a megkövesedett fára a Kalloni-Szigri út mellett folyó ásatáson bukkantak. Hangsúlyozták, hogy az ásatások 25 évvel ezelőtti kezdete óta ez az első ilyen lelet.



A fatörzset, az ágakat és a gyökérzetet finomszemcsés vulkanikus takaróréteg borította be, ez tartotta egyben és őrizte meg - magyarázta Nikosz Zourosz, a múzeum igazgatója.



A múzeum a sziget egyik kulturális attrakciója. Az intézmény kutatja és tanulmányozza a Leszboszon feltárt 20 millió éves fosszilis erdőt, és gondoskodik a leletek megőrzéséről.



A múzeum alapító tagja az Európai Geoparkok Hálózatának, és tagja az UNESCO Globális Geopark Hálózatának.