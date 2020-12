Tudomány

Sose csökkent egy év alatt ennyit a szén-dioxid-kibocsátás, mint az idén

A második világháború óta sosem csökkent egy év alatt annyit a globális szén-dioxid-kibocsátás, mint az idén az új típusú koronavírus okozta világjárvány miatt.



Az idei globális szén-dioxid-kibocsátást vizsgáló kutatás (Global Carbon Budget 2020) mintegy 7 százalékos visszaesésről számolt be - írta a BBC hírportálja.



A Global Carbon Project elnevezésű szervezet megállapította, hogy a kibocsátás 2,4 milliárd tonnával csökkent idén, ezzel szemben a világgazdasági válság miatt 2009-ben mindössze félmilliárd tonnával, a második világháború után valamivel kevesebb mint egymilliárd tonnával mérséklődött.



Európában és az Egyesült Államokban 12 százalékos volt a csökkenés, a térség néhány országában ennél is jelentősebb: az elemzés szerint Franciaországban 15, az Egyesült Királyságban 13 százalékkal bocsátottak ki kevesebb szén-dioxidot.



"Ez a két ország a lezárások két nagy hullámát szenvedte el, melyek másokhoz képest szigorúak voltak. A kibocsátás nagy része ebben a két országban a közlekedésből származik, az iparból és már ágazatokból kevésbé. Ez még inkább igaz Franciaországra, ahol 40 százalék ered a közlekedésből, mivel az áram nagy hányadát atomerőművekben állítják elő" - mondta el Corinne Le Quéré, a tanulmány egyik készítője, a Kelet-Angliai Egyetem kutatója.



A repülést súlyosan érintette a világjárvány, ezért várhatóan 40 százalékkal marad a tavalyi szint alatt az ágazat szén-dioxid-kibocsátása az év végéig.



Egy országra, Kínára nem vonatkozik a világtendencia. A kutatócsoport becslése szerint 1,7 százalékkal csökkenhet a kibocsátás, de egyes elemzések arra utalnak, hogy a gazdaság magához tért már annyira, hogy növekedhetett is a környezet terhelése.



"Minden adatkészlet azt mutatja, hogy februárban és márciusban nagy volt a kínai kibocsátás visszaesése, de az év vége felé más képet látunk: a napi érték a tavaly év végiek közelébe ér, sőt egyes becslések szerint a teljes év meghaladja a tavalyi kibocsátást a pandémia ellenére" - mondta Jan Ivar Korsbakken.



A kutatásban részt vevő összes tudós egyetért abban, hogy 2021-ben megnövekszik a szén-dioxid-kibocsátás, ezért azt kérik, inkább "zöld" újrakezdést támogassanak az országok.



A tanulmányt az Earth System Science Data című szaklap friss száma közölte.