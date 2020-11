Tudomány

Charles Darwin két jegyzetfüzetét húsz éve nem találják

Húsz éve nem találják Charles Darwin két, több millió fontot érő jegyzetfüzetét - jelentette be a Cambridge-i Egyetem Könyvtára.



Az egyik jegyzetfüzet tartalmazta a 19. századi természettudós híres életfájának vázlatát, amely a fajok közötti evolúciós kapcsolatot mutatta be.



A kézírásos jegyzetfüzetek után hosszú ideig széleskörű kutatás folyt, de a könyvtár most arra a megállapításra jutott, hogy valószínűleg ellopták az értékes dokumentumokat. Ezért az intézmény a nyilvánossághoz fordult segítségért.



Jessica Gardner, az egyetem könyvtárosa a BBC Newsnak elmondta, hogy már minden követ megmozgattak, hogy kiderítsék, mi történt a füzetekkel.



A két jegyzetfüzetet utoljára 2000 novemberében látták, amikor "belső kérésre" kivitték őket a kéziratok speciális tárolószobájából egy fotózás miatt. Mivel akkor a könyvtárban építési munkák folytak, a jegyzetfüzeteket a könyvtár egy ideiglenes épületébe vitték, amelyben egy ideiglenes stúdiót rendeztek be.



Csak két hónappal később, egy rutinellenőrzés során derült ki, hogy a jegyzetfüzetek hiányoznak a megszokott helyükről.



Gardner elmondta, hogy nem tudták kinyomozni, mi történt a fotózás után a jegyzetfüzetekkel, és attól tart, hogy a rendelkezésre álló információkból ezt már nem is lehet kideríteni.



Kezdetben azt gondolták, hogy elkeveredtek. "Az elődeim őszintén bíztak benne, hogy csak rossz helyre tették vissza őket, és előbb-utóbb meglesznek" - mesélte Gardner, aki 2017-ben lett a könyvtár igazgatója.



Az elmúlt húsz évben többször is folytattak intenzív keresést a könyvtárban, de eredménytelenül.



A könyvtár hatalmas méreteit tekintve ez talán nem meglepő - jegyzete meg a BBC hírportálja. Az intézményben összesen 200 kilométernyi polcrendszeren tárolják a könyveket. A könyvtár több mint tízmillió térképet, kéziratot és egyéb dokumentumot tartalmaz.



Az igazgató év elején ismét egy újabb kutatást szervezett. A szakértői csapat átfésülte az összes speciális tárolót, és a Darwin könyveit, rajzait és leveleit tartalmazó 189 dobozt is átnézték, de nem találták meg az eltűnt jegyzetfüzeteket.



Gardner ezek után úgy gondolta, elődeinek következtetése nem volt helytálló, a jegyzetfüzetek valószínűleg nem rossz helyre lettek visszatéve, hanem ellopták őket. Ha ma fordulna elő egy ilyen jelentőségű dolog, vagyis egy ilyen értékes dokumentumot nem találnának, azonnal riasztanák a rendőrséget - fűzte hozzá.



A könyvtár már tájékoztatta a cambridge-i rendőrséget, és a jegyzetfüzetek felkerültek az eltűnt kulturális műtárgyak országos listájára. A rendőrség az Interpol ellopott műtárgyakról vezetett adatbázisába is felvetette a jegyzetfüzeteket.



Jim Secord, a Cambridge-i Egyetem emeritus professzora hangsúlyozta, hogy a jegyzetfüzeteket digitalizálták ugyan, de a beszkennelt változat természetesen nem pótolhatja az eredeti példányokat.

"Egy ilyen ikonikus tárgy eltűnése igazi tragédia" - jelentette ki.



A jegyzetfüzetek kis méretűek, nem nagyobbak egy postai képeslapnál. Egy méretüknek megfelelő kék dobozban tartották őket, az egész nem volt nagyobb egy puha fedelű könyvnél.



Gardner elmondta, hogy azért abban is reménykednek, hogy a jegyzetfüzetek mégis előkerülnek, a kutatást nem adják fel, de legalább öt évbe telik, mire teljesen átvizsgálják a könyvtár állományát.



Közben azonban a könyvtár a nyilvánosság segítségét is kérte abban, hogy ha valaki, akár a könyvtár korábbi dolgozói vagy a kutatók közül, esetleg a közönségből bármilyen információ birtokában van, az ossza meg velük.



Gardner szerint lehet, hogy Darwin jegyzetei valakinek az ágya alatt hevernek, mert esetleg akinél kikötöttek, rájött, hogy nem lehet eladni őket, vagy csak meg akarja tartani magának. "Itt az idő, hogy biztonságosan, akár névtelenül is kapcsolatba lépjünk" - fogalmazta meg felhívását, hozzátéve, hogy a rendőrség közreműködésével az új nyomokon el lehetne indulni.