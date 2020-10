Állati

A kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük folyamán

Ahogy az emberek esetében, úgy a kutyáknál is változik a személyiség a korral, de ezek a változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek - állapítják meg az ELTE Etológia Tanszék és a Bécsi Állatorvosi Egyetemen működő Clever Dog Lab munkatársai legújabb tanulmányukban.



A kutatásban az etológusok 217 border collie-t vizsgáltak négy éven keresztül. Az ELTE közleménye szerint az etológusok vizsgálata a kutyák személyiségének időbeli változásairól a Scientific Reports című szakfolyóiratban jelent meg szerdán.



Turcsán Borbála, az ELTE Etológia Tanszékének kutatója szerint még mindig nagyon keveset tudunk a kutyák személyiségfejlődésének időbeli dinamikájáról, arról, hogy milyen életszakaszokban változik legerősebben a kutyák személyisége és mennyit változik a személyiség a kutyák életében.



A vizsgálatban a border collie-k személyiségét egy több helyzetből álló tesztsorozat segítségével mérték fel a szerzők. A legfiatalabb kutya fél, a legidősebb 15 éves volt. A kutatók 7 korcsoportra osztották a kutyákat.



A kutatás eredményei szerint, ahogy emberek esetében, úgy kutyáknál is változik a személyiség a korral és ezek a változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek: a különböző személyiségvonások különböző dinamika szerint, eltérő életszakaszokban és eltérő irányokba változnak - hangsúlyozta a beszámolóban Virányi Zsófia, a bécsi Clever Dog Lab egyik vezető kutatója.



Így például a vizsgálat alapján a kutyák problémahelyzetben mutatott figyelme és problémamegoldó képessége körülbelül 6 éves korukig folyamatosan nő, ez után viszont alig változik. Ezzel ellentétben az új tárgyak és ingerek iránti érdeklődésük lényegében nem változik 3 éves korig, ám ez után folyamatosan és erősen csökken.



A kutyák aktivitása szintén csökkenő tendenciát mutat a korral, de ennél a vonásnál a kölyökkor és az 1-2 éves (kamasz) kor között figyelhető meg erős, ugrásszerű csökkenés. Felnőtt és idős korban ez a jellemvonás lassabban és kisebb mértékben változik.



A vizsgálat szerint ugyanakkor nem minden személyiségvonás változik a korral. A kutatók csak gyenge tendenciát találtak arra, hogy a kutyák valamivel jobban tolerálják a frusztráló helyzeteket idősebb korukban, mint fiatalon, míg az emberrel szembeni barátságosságuk úgy tűnik, életük végéig stabilan egy szinten marad.



A felmérés fontos eleme volt, hogy a kutatók nem csupán korcsoportok között, de hosszútávon is megvizsgálták a személyiség időbeli változását. Ehhez 4 évvel az első teszt után 37 vizsgált kutyának ismét felmérték a személyiségét.

A beszámoló szerint az eredmények megerősítették, hogy a kutyák személyiségének is van stabil komponense, ugyanis a kutyák egymáshoz képest mind az 5 személyiségvonás esetében ugyanúgy helyezkedtek el, tehát például a legaktívabbak négy évvel később is a legaktívabbnak bizonyultak. Ám az egyedek mégsem egyforma mértékben változtak ez alatt az idő alatt. Emberi kutatási eredményekhez hasonlóan az "érettebb" személyiségű kutyák, akik már az első tesztnél kevésbé aktívak, kevésbé kíváncsiak és jobb problémamegoldók voltak, kevesebbet változtak 4 év alatt, mint társaik.



További érdekességként említik, hogy a szerzők több, időskori szellemi és/vagy érzékszervi leépülésben szenvedő kutyát is azonosítottak. Ezek a kutyák nem tudták megszerezni az elrejtett jutalomfalatokat és extrém aktívak voltak, szinte folyamatosan jöttek-mentek.



"Kutatásunkban részletesen leírjuk, hogyan változik általában a kutyák személyisége az egyes életszakaszokban, milyen irányú és mértékű változások járnak együtt tipikusan az öregedéssel. Az ettől való erős eltérés különböző mentális vagy fizikai betegségekre is utalhat" - emelte ki Kubinyi Enikő, az Európai Kutatási Tanács (ERC) által támogatott ELTE Szenior Családi Kutya Program vezető kutatója.



"Korábbi vizsgálataink szerint a kutya jó állatmodell az emberi kognitív öregedés vizsgálatához. A mostani eredmények azt igazolják, hogy a személyiség időbeli változását is hasonló folyamatok szabályozzák az embereknél és a kutyáknál" - mutatott rá a kutató.