Schaff Zsuzsa: népegészségügyi szempontból nagyon jelentős felfedezésért ítélték oda az orvosi Nobel-díjat

Hétfőn jelentették be Stockholmban, hogy két amerikai és egy brit tudós, Harvey J. Alter, Charles M. Rice és Michael Houghton kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat a hepatitis C vírus (HCV) felfedezéséért. 2020.10.05 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelenleg mintegy 71 millió, hepatitis C-vel krónikusan fertőzött ember él a világon, ami csaknem 1 százaléka a lakosságnak. Ebből látszik, hogy egy népegészségügyi szempontból nagyon jelentős betegségről van szó - mondta Schaff Zsuzsa Széchenyi-díjas orvos, patológus hétfőn az MTI-nek, hozzátéve, hogy az idei orvosi Nobel-díjjal kitüntetett kutatók a legelső lépést tették meg ahhoz, hogy megszabadítsák az embereket ettől az évente több százezer ember haláláért felelős betegségtől.



Schaff Zsuzsa, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem II.sz. Patológiai Intézetének volt igazgatója, akinek amerikai munkatársaival együtt szintén szerepe volt a hepatitis C vírus azonosításában, elmondta: a HCV a májgyulladást okozó vírusok közé tartozik, veszélyességét jelzi, hogy nagyon magas, mintegy 80 százalékban okoz krónikus, idült májgyulladást, amelynek talaján cirrózis is kialakulhat. Ezt követheti a későbbiekben májrák kialakulása is - tette hozzá.



Felidézte, hogy a kutatók a 80-as években világszerte megpróbálták azonosítani a vírust, többek között az Egyesült Államokban a Nemzeti Egészségügyi Intézetekben (NIH) is, ahol az egyik díjazott, Harvey J. Alter is dolgozott.



Schaff Zsuzsa elmondta, hogy ő maga is volt hosszabb tanulmányúton ebben az intézményben, és többször dolgozott együtt Alterrel, akivel azóta is tartja a kapcsolatot.



Schaff Zsuzsa a felfedezés jelentőségét hangsúlyozva kiemelte: a vírus izolálása után már ki tudták mutatni, hogy valóban a vírusfertőzésről van szó, ha egy beteg hepatitises tünetekben szenved, illetve már abban az esetben is ki tudták mutatni a vírus jelenlétét, amikor viszonylag enyhék voltak a tünetek.



Megemlítette, hogy Magyarországon már a 90-es évek első felétől szűrni kezdték a véradók vérét erre a vírusra. Ennek következtében vér és vérkészítmény útján, ami addig az egyik leggyakoribb útja volt a Hepatitis C vírusfertőzésnek, nem történt újabb fertőzés.



Kitért arra is, hogy a vírus más úton, fertőzött tűvel, eszközzel is terjedhet. A nyugati féltekén a kábítószerfogyasztók között igen nagy százalékban mutatható ki a vírus, emellett a büntetés-végrehajtási intézetekben is nagyszámú fertőzött található.



Schaff Zsuzsa nagy előrelépésnek nevezte, hogy a kezdeti, úgynevezett nem-specifikus kezelést követően, amellyel a betegeknek csak a 30 százaléka volt gyógyítható, az elmúlt 8-10 évben kifejlesztették az új, direkt ható antivirális szereket, amelyek a vírus szaporodási mechanizmusába szólnak bele. Az új terápia hatékonysága 95 százalék feletti - tette hozzá.

Kiemelte: Magyarországon, szemben számos más országgal, minden hepatitis C vírussal idülten fertőzött beteg várólista nélkül megkaphatja a megfelelő kezelést.



Mint elmondta, Magyarországon a lakosság 0,5-0,7 százaléka fertőzött a hepatitis C vírussal. Tavaly óta kötelezően szűrik az egészségügyi dolgozókat a vírusra, emellett elindult a fogvatartottak és felügyelőik szűrése is.



Fontosnak nevezte, hogy Magyarország csatlakozott ahhoz, a WHO és az EU által meghirdetett programhoz, amelynek a lényege, hogy 2030-ra a világot HCV-mentessé akarják tenni. Schaff Zsuzsa szerint ezt a célt akár 2030 előtt is elérhetjük Magyarországon.