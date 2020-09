Koronavírus-járvány

Tíz eurónál is olcsóbb lehet majd a koronavírus elleni védőoltás

A közeljövőben megszülető koronavírus elleni oltóanyag kevesebb mint 10 euróba fog kerülni dózisonként - jelentette be a Sanofi gyógyszeripari csoport elnöke.



Olivier Bogillot a France Intern rádiónak adott interjújában leszögezte, hogy végleges árat még nem kalkuláltak ki, de figyelembe veszik, hogy a védőoltást minél több ember számára elérhetővé kell tenni. "Milliárdokra tehető a beoltandó emberek száma" – mondta Olivier Bogillot.



A Sanofi és a GSK is nemrég jelentette be, hogy megkezdték a kísérleti fázisban lévő vakcináik klinikai tesztelését. A vállalat és a GSK együttműködésével kifejlesztett oltóanyag ugyanazt a rekombináns fehérjealapú összetételét tartalmazza, mint a Sanofi egyik szezonális influenza elleni szere.



A tesztelésbe összesen 440 egészséges felnőttet vonnak be az Egyesült Államok 11 vizsgálatra kijelölt pontján. Az első eredmények decemberben látnak napvilágot. Amennyiben kecsegtetőek lesznek, meg is kezdődhet a kísérlet 3. fázisa is, mely az utolsó lépcsőfok a hatósági engedélyeztetésig.



A vakcina a legjobb forgatókönyv szerint is csak a jövő év első felében készülhet el.