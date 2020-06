Tudomány

A NASA TESS, Spitzer missziója egy Neptunuszhoz hasonló nagyságú bolygót fedezett fel

AZ AU Mic egy hideg vöröstörpe csillag, amely 20-30 millió éves lehet, a 150-szer idősebb Naphoz viszonyítva még gyermekcsillagnak számít.

A NASA TESS űrszondája és a nyugállományba helyezett Spitzer űrteleszkóp adatainak segítségével a NASA kutatói felfedeztek egy Neptunusz nagyságú bolygót, amely alig több mint egy hét alatt kerüli meg a AU Microscopii fiatal csillagot - jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal szerdán.



A csillagászok már több mint egy évtizede kutatnak bolygók után az AU Microscopii csillag körül. Az AU Mic rendszer páratlan lehetőséget biztosít arra, hogy a csillagászok megfigyeljék, miként formálódnak és fejlődnek a bolygók és légkörük, és milyen kölcsönhatásban vannak csillagjaikkal - közölte a NASA.



"Az AU Mic egy fiatal, közeli M törpecsillag, kőtörmelékek korongja vette körül, amelyben porhalmazok mozgása volt megfigyelhető, és most köszönhetően a TESS-nek és a Spitzernek, van körülötte egy tiszta méretű bolygó" - mondta Bryson Cale, a fairfaxi George Mason Egyetem kutatója.



"Nincs másik olyan ismert rendszer, amely megfelel ezeknek a fontos skatulyáknak" - tette hozzá.



AZ AU Mic egy hideg vöröstörpe csillag, amely 20-30 millió éves lehet, a 150-szer idősebb Naphoz viszonyítva még gyermekcsillagnak számít. A csillag energiájának kevesebb mint 10 százaléka származik hidrogén-hélium fúzióból magjában. A rendszer 31,9 fényévre van a Microscopium déli konstellációban.



Az AU Mic b névre keresztelt új bolygót a Nature című tudományos folyóirat szerdán megjelent számában mutatják be részletesen a tudósok. A Föld tömegénél 58-szor kisebb bolygó, a Neptunusz kategóriájába sorolható.



"Úgy véljük, hogy az AU Mic b a csillagtól távol formálódott és onnan vándorolt jelenlegi pályájára, ez akkor történik meg, amikor a bolygók gravitációs kölcsönhatásban vannak egy gázkoronggal vagy más bolygókkal" - magyarázta Thomas Barclay, a tanulmány társszerzője, a Marylandi Egyetem kutatója. A bolygó 8,5 nap alatt kerüli meg csillagát.



Több mint 16 év szolgálat után az év elején fejezte be küldetését a Spitzer csillagászati műhold, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) infravörös tartományban működő űrteleszkópja. A NASA exobolygóvadász űrszondáját, a TESS-t 2018-ban bocsátották fel.