Koronavírus-járvány

Az immunsejtek számának növelésével próbálnak segíteni a súlyos eseteken brit kutatók

A klinikai teszteléssel a brit kutatók most az interleukin 7 elnevezésű gyógyszert vizsgálják, amely megnöveli a T-sejtek számát, és ezzel elősegítheti a páciensek felépülését. 2020.05.23 07:30 MTI

Brit tudósok új kezeléssel próbálkoznak, amely reményeik szerint csökkentheti a koronavírus-fertőzés hatásait a legsúlyosabb eseteknél.



A tapasztalatok szerint a betegség legsúlyosabb eseteinél rendkívül alacsony lesz az immunrendszer T-sejtjeinek száma. A T-sejtek feladata, hogy felvegyék a harcot a szervezetet ért fertőzés ellen. A klinikai teszteléssel a brit kutatók most az interleukin 7 elnevezésű gyógyszert vizsgálják, amely megnöveli a T-sejtek számát, és ezzel elősegítheti a páciensek felépülését.



A vizsgálatban a BBC News cikke szerint a Francis Crick Intézet, a King's College London, valamint a Guy's és St. Thomas Kórházak tudósai vesznek részt.



A kutatók a Covid-19es páciensek vérét vizsgálva megfigyelték, hogy a T-sejtszámuk nagyon alacsony volt. Adrian Hayday, a Crick Intézet professzora úgy fogalmazott: "meglepve látták", hogy mi történik az immunsejtekkel.



Egy egészséges ember 0,001ml vérében 2000-4000 T-sejt, más néven T-limfocita található. A megvizsgált betegek vérében viszont 200-1200 T-sejtet találtak. A kutatók szerint ez a felfedezés hozzájárulhat egy olyan teszt kifejlesztéséhez, amely kimutatja a vér T-sejtszintjét és ebből idejében kiderülhet, hogy kell-e a betegség rosszabbra fordulásával számolni. Egy speciális kezeléssel pedig vissza is lehet fordítani az immunsejtek számának csökkenését.



Manu Shankar-Hari, a Guy's és St. Thomas Kórházak kutatója elmondta, hogy az intenzív kezelésre szoruló Covid-19 esetek 70 százalékának vérében 400-800 limfocitát számoltak mikroliterenként. Mikor javulni kezdett az állapotuk, a limfocitaszintjük is megnőtt - fűzte hozzá.



Az interleukin 7 hatóanyagot szepszisben szenvedő betegek kis csoportján már kipróbálták, és bebizonyosodott, hogy biztonságosan megemelte az immunsejtek szintjét.



A brit kutatásban olyan intenzív ellátásra szoruló Covid-19-es pácienseknek adták a gyógyszert, akiknek alacsony volt a limfocitaszáma és több mint három napja voltak már intenzív osztályon. A kezeléstől azt várják az orvosok, hogy segít legyőzni a vírusfertőzést.



Hayday professzor kiemelte: egyelőre nem egyértelmű a kutatók számára, hogy miért alakul ki ez a zavar a T-sejtekkel kapcsolatban.