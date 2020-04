Koronavírus

WHO: 'A fiatalok nem legyőzhetetlenek'

Az új koronavírus áldozatainak több mint 95 százaléka 60 év feletti, de a fiatalok sem lélegezhetnek fel - mondta csütörtökön Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója.



Hans Kluge szerint az emberek milliárdjait karanténba kényszerítő és a világgazdaságot megrengető vírus okozta súlyos megbetegedésnek nem az életkor az egyetlen kockázata.



"Az a felfogás, hogy a COVID-19 nevű betegség csak az idősebb embereket érinti, téves" - mondta Koppenhágában tartott internetes sajtótájékoztatóján az igazgató. "A fiatalok nem legyőzhetetlenek".



Hans Kluge kijelentései egybehangzanak a szakosított ENSZ-szervezet főigazgatójának, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusznak a megállapításaival.



A WHO adatai szerint az 50 év alatti igazolt fertőzöttek 10-15 százalékának vannak mérsékelt, illetve súlyos tünetei.



"A betegség súlyos eseteivel találkoztunk tizen- és huszonéveseknél, sokan közülük intenzív ellátásra szorulnak, és egyeseket sajnos elveszítünk" - mondta Hans Kluge.



Az igazgató közölte: friss statisztikák szerint 30 098 halálesetet jelentettek Európából, többségüket Olaszországból, Franciaországból és Spanyolországból.



"Tudjuk, hogy ezeknek a haláleseteknek a több mint 95 százaléka 60 évnél idősebb paciens esetében következett be, a halálos áldozatok több mint a fele 80 év feletti volt.



Kluge szerint a halálos áldozatok több mint 80 százaléka szenvedett olyan krónikus betegségekben, mint a szív- és érrendszeri megbetegedések, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség.



"Kedvező viszont, hogy vannak jelentések olyan 100 év feletti paciensekről, akik a COVID-19 betegséggel kórházba kerültek, és azóta teljesen meggyógyultak" - mondta.