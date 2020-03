Csillagászat

A Curiosity az általa eddig megjárt legmeredekebb emelkedőre kaptatott fel a Marson

2020.03.23 15:12 MTI

A Curiosity a Greenheugh-oromra mászott fel, amely egy domb tetején elhelyezkedő széles kőlap. Előtte szelfit készített, amelyen látható a Greenheugh alatt elterülő táj. A felvételen a rover előtt látható egy lyuk, amelyet ahhoz fúrt, hogy kőzetmintát gyűjtsön a Hutton nevű formációból - írja a PhysOrg.com tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



A szelfi egy 360 fokos panorámakép, amelyet a Földre lejuttatott 86 felvételből állítottak össze a NASA kutatói. A felvételen a Curiosity mintegy 3,4 méterrel azon pont alatt áll, ahova végül felmászott. Az emelkedő tetejére március 6-án jutott fel, több szakaszban.



A Curiosity 2014 óta már felment a Gale-kráter közepében álló 5 méter magas Sharp-hegyre is. A NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory szakértői minden egyes utat alaposan leképeznek előre, hogy szavatolják a marsjáró biztonságát. A Curiosityt sohasem fenyegeti az a veszély, hogy annyira megbillen, hogy felboruljon. Billenő forgóalvázas kerékrendszere lehetővé teszi, hogy akár 45 fokban is biztonságosan megdőljön, a meredek út azonban kipörgetheti a kerekeket.



A Curiosity missziójának célja annak tanulmányozása, hogy a marsi környezet vajon támogathatta-e évmilliárdokkal ezelőtt a mikrobiális élet létét. Ennek egyik eszköze a MAHLI, a robotkarja végén lévő különleges kamera, amely a porszemek és a kőzetek textúráját közelről képes megvizsgálni, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan egy geológus használja a nagyítót.



Ennek a kamerának az elmozgatásával tudja a kutatócsoport megmutatni magát a marsjárót is. Mivel a MAHLI által készített minden egyes felvétel csak egy kis területet fed le, sok képhez és a kar sok különböző pozícióba helyezéséhez van szükség ahhoz, hogy kép szülessen a roverről és környezetéről - mondta el Doug Ellison, a Curiosity kamerájának kezelője.